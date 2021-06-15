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Зеленський виклав думку щодо розпуску Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов, на його думку, він міг би розпустити Верховну Раду.

«Я вважаю, що сьогодні Україні потрібна стабільність, тому і закони є такі – деолігархічні тощо, закон про референдум, коли можна спокійно вирішувати питання. Тому і зняття недоторканності, тому й закон про імпічмент. Все повинно бути врегульовано на законодавчому рівні. Тому я вважаю, розпускати Верховну Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності перш за все. Якщо депутати голосують і працюють – прекрасно. А якщо не будуть працювати, тоді немає сенсу в роботі Верховної Ради України», – сказав він під час форуму «Україна 30. Економіка без олігархів».

Говорячи про поданий ним законопроєкт про деолігархізацію і висловлюючи думку, що Верховна Рада має його ухвалити, Зеленський іще раз додав: «У разі, якщо так трапиться, що парламентарії захочуть перетворитися із законодавців на бізнесменів, то президент очікуватиме підтримки в суспільстві… Тоді в мене буде план «Б».

Президент не пояснив, яке конституційне підґрунтя він може вжити для розпуску парламенту в разі, якщо він вирішить, що «немає сенсу в роботі Верховної Ради».

2019 року, обравшись президентом, Зеленський уже раз розпустив Верховну Раду, заявивши, що «головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%», а як формальну підставу обрав твердження, буцімто в парламенті не існувало коаліції.

Останніми днями в інтернеті поширюються непідтверджені офіційно повідомлення про можливі дострокові вибори в Україні – нібито і Верховної Ради, і президентські. Анонімні автори, але також і деякі народні депутати, посилаючись на свої джерела, твердять, що причиною для цього, мовляв, може стати різкий занепад останнім часом рейтингів Зеленського і його партії «Слуга народу», який падатиме далі з настанням осені й черговим зростанням цін, перш за все комунальних платежів.

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