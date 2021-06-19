Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає – Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що, на його думку, підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає.

Відповідаючи на запитання про недавню заяву президента Володимира Зеленського, в якій той говорив, що якщо парламент не ухвалить поданий ним закон про олігархів, то в її роботі «сенсу немає», Разумков заявив у «Суботньому інтерв’ю», яке було записане напередодні: «І насправді президент інше говорив. Буквально два дні тому, якщо я не помиляюся, він, навпаки, казав про те, що підстав, які сьогодні могли б підвести під дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, немає. І це абсолютна правда. Тому що, згідно з чинною Конституцією, згідно з чинним законодавством, підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає».

Коментуючи ж неофіційні й непідтверджені чутки нібито про можливість позачергових виборів, Разумков сказав: «Я непублічно цього не чув. Я все ж таки орієнтуюся на публічну політику. А додаткових розмов із Володимиром Олександровичем (Зеленським – ред.) із цього приводу в мене не було».

15 червня Зеленський, говорячи про поданий ним до парламенту так званий закон про олігархів, заявляв, що розпускати Верховну Раду вже нині «немає сенсу», але якщо вона не ухвалить цей закон, то, навпаки, в її роботі «немає сенсу».

«Я вважаю, що сьогодні Україні потрібна стабільність, тому і закони є такі – деолігархічні тощо, закон про референдум, коли можна спокійно вирішувати питання. Тому і зняття недоторканності, тому й закон про імпічмент. Все повинно бути врегульовано на законодавчому рівні. Тому, я вважаю, розпускати Верховну Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності, перш за все. Якщо депутати голосують і працюють – прекрасно. А якщо не будуть працювати, тоді немає сенсу в роботі Верховної Ради України», – сказав він.

Говорячи про поданий ним законопроєкт про деолігархізацію і висловлюючи думку, що Верховна Рада обов’язково має його ухвалити, Зеленський іще раз додав: «У разі, якщо так трапиться, що парламентарії захочуть перетворитися із законодавців на бізнесменів, то президент очікуватиме підтримки в суспільстві… Тоді в мене буде план «Б».

Президент не пояснив, яке конституційне підґрунтя він може вжити для розпуску парламенту в разі, якщо він вирішить, що «немає сенсу в роботі Верховної Ради».

2019 року, обравшись президентом, Зеленський уже раз розпустив Верховну Раду, заявивши, що «головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%», а як формальну підставу обрав твердження, буцімто в парламенті не існувало коаліції.

Останніми днями в інтернеті поширювалися непідтверджені офіційно повідомлення про можливі позачергові вибори в Україні – нібито і Верховної Ради, і президентські. Анонімні телеґрам-канали, але також і деякі народні депутати, посилаючись на свої джерела, твердили, що причиною для цього, мовляв, міг стати різкий занепад останнім часом рейтингів Зеленського і його партії «Слуга народу», який, як вважають, падатиме далі з настанням осені й черговим зростанням цін, перш за все комунальних платежів.