Підсумки з Ради: розбірки Тищенка і Куницького, підбори для міністра, закон про корінні народи і український Нью-Йорк

Верховна Рада у першому читанні ухвалила так званий законопроєкт про олігархів. Зеленського назвали вбивцею Конституції: у «слузі народу» не згодні. В Україні з’явився закон про корінні народи та свій Нью-Йорк. Депутати подарували міністру оборони взуття на підборах, а журналісти знайшли у Миколи Тищенка незадекларовану нерухомість.
«Підсумки з Ради» – про те, чим жив парламент на цьому пленарному тижні.
- Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував Радіо Свобода своє некорекне висловлювання на адресу героя України, голови Всеукраїнського комітету захисту політв’язнів Степана Хмари і першого генпрокурора України Віктора Шишкіна, які прийшли на урочисте засідання Верховної Ради 28 червня як співавтори Конституції;
- Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи;
- Нардепи перейменували селище на Донеччині: тепер в Україні є свій Нью-Йорк:
- «Слуги народу» Микола Тищенко та Олександр Куницький влаштували розбірку у Верховній Раді;
- Народні депутати подарували міністру оборони взуття на підборах і зажадали вибачень перед жінками-військовими;
- Журналісти виявили у Миколи Тищенка незадекларовану нерухомість та запідозрили його родину в отриманні держзамовлень на будівництво столичного мосту;
- Верховна Рада ухвалила так званий законопроєкт про олігархів у першому читанні.
«Підсумки з Ради» – відеоблог, про те, чим живе парламент: закони, заяви та вчинки депутатів, події довкола Верховної Ради.
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