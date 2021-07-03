Підсумки з Ради: розбірки Тищенка і Куницького, підбори для міністра, закон про корінні народи і український Нью-Йорк

Верховна Рада у першому читанні ухвалила так званий законопроєкт про олігархів. Зеленського назвали вбивцею Конституції: у «​слузі народу» не згодні. В Україні з’явився закон про корінні народи та свій Нью-Йорк. Депутати подарували міністру оборони взуття на підборах, а журналісти знайшли у Миколи Тищенка незадекларовану нерухомість.

«Підсумки з Ради» – про те, чим жив парламент на цьому пленарному тижні.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував Радіо Свобода своє некорекне висловлювання на адресу героя України, голови Всеукраїнського комітету захисту політв’язнів Степана Хмари і першого генпрокурора України Віктора Шишкіна, які прийшли на урочисте засідання Верховної Ради 28 червня як співавтори Конституції;

Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи;

Нардепи перейменували селище на Донеччині: тепер в Україні є свій Нью-Йорк:

«Слуги народу» Микола Тищенко та Олександр Куницький влаштували розбірку у Верховній Раді;

Народні депутати подарували міністру оборони взуття на підборах і зажадали вибачень перед жінками-військовими;

Журналісти виявили у Миколи Тищенка незадекларовану нерухомість та запідозрили його родину в отриманні держзамовлень на будівництво столичного мосту;

Верховна Рада ухвалила так званий законопроєкт про олігархів у першому читанні.

«Підсумки з Ради» – відеоблог, про те, чим живе парламент: закони, заяви та вчинки депутатів, події довкола Верховної Ради. ​