Підсумки з Ради: двобій Киви і Тищенка, вакцинація депутатів, присяга Вірастюка та чвари в «Голосі»​​​​​​​

«Підсумки з Ради» – про те, чим жив парламент на цьому пленарному тижні: закони, заяви та вчинки депутатів, події довкола Верховної Ради.
- У двобої під куполом зійшлися нардепи Микола Тищенко та Ілля Кива;
- Команда Петра Порошенка оголосила бойкот телеканалу «1+1»;
- Верховна рада ухвалила закон про податкову амністію;
- У парламенті почалася вакцинація депутатів;
- Василь Вірастюк склав присягу народного депутата;
- Віряни УПЦ (МП) влаштували молитовний протест під верховної Радою. Вимагали, аби депутати не допустили перейменування церкви на РПЦ. Вадим Новинський з низкою нардепів приєдналися до молитви;
- Половина депутатів фракції «Голос» висловили недовіру керівникам своєї політсили та створили об'єднання «Справедливість».
«Підсумки з Ради» – відеоблог, про те, чим живе парламент: закони, заяви та вчинки депутатів, події довкола Верховної Ради.
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