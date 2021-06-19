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Політика

Підсумки з Ради: двобій Киви і Тищенка, вакцинація депутатів, присяга Вірастюка та чвари в «Голосі»​​​​​​​

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«Підсумки з Ради» – про те, чим жив парламент на цьому пленарному тижні: закони, заяви та вчинки депутатів, події довкола Верховної Ради.

  • У двобої під куполом зійшлися нардепи Микола Тищенко та Ілля Кива;
  • Команда Петра Порошенка оголосила бойкот телеканалу «1+1»;
  • Верховна рада ухвалила закон про податкову амністію;
  • У парламенті почалася вакцинація депутатів;
  • Василь Вірастюк склав присягу народного депутата;
  • Віряни УПЦ (МП) влаштували молитовний протест під верховної Радою. Вимагали, аби депутати не допустили перейменування церкви на РПЦ. Вадим Новинський з низкою нардепів приєдналися до молитви;
  • Половина депутатів фракції «Голос» висловили недовіру керівникам своєї політсили та створили об'єднання «Справедливість».

«Підсумки з Ради» – відеоблог, про те, чим живе парламент: закони, заяви та вчинки депутатів, події довкола Верховної Ради. ​

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