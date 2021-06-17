Разумков про штовханину в Раді: «ситуація була неприємна»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав «неприємною ситуацією» сьогоднішню штовханину в парламенті і не виключив, що це питання може розглянути комітет із питань регламенту.

«Я мав розмову і з головою комітету, і звернувся до всіх колег, що вони в першу чергу повинні думати, що вони говорять із найвищої трибуни нашої держави. І не лише з трибуни, а в залі Верховної Ради України, тому що це шкодить не їм особисто, це шкодить парламенту України, це шкодить Україні», – сказав Разумков у коментарі Радіо Свобода.

Він висловив сподівання, що цього більше не повториться.

«Ситуація була неприємна, прозвучали слова, м’яко кажучи, неправильні, на мою думку. Колеги, на це емоційно відреагували, але достатньо швидко ми повернулися до роботи… Я впевнений, що буде звернення до комітету з питань регламенту. Я провів коротку нараду на президії і ми повернулися до нашої роботи», – додав спікер.

17 червня під час розгляду правок до законопроєкту щодо незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення у Верховній Раді стався конфлікт між головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, «слугою народу» Микитою Потураєвим та фракцією «Опозиційна платформа – За життя».

«Оскільки ця дискусія не має нічого спільного зі змістом правок, я скажу свою позицію як голова комітету. От нас питали: «Коли закінчиться епоха бідності». Тоді – коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію (ОПЗЖ – ред.), сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми – демократична країна і мусимо іти повільно і знищувати вас політично разом з усіма іншими фракціями цього парламенту. Ось, коли закінчиться епоха бідності і епоха брехні», – наголосив у своєму виступі Потураєв.

Ці слова голови комітету викликали обурення у фракції ОПЗЖ, яка одразу ж влаштувала біля трибуни, з якої виступав Потураєв, штовханину. В результаті, спікер Дмитро Разумков був вимушений зупинити на кілька хвилин пленарне засідання.

Зрештою Потураєв вибачився за свій виступ.

У фракції ОПЗЖ заявили, що вимагатимуть відповідальності для Потураєва за його слова і проситимуть регламентний комітет дати оцінку його виступу, а на час цього розслідування відсторонити Потураєва від головування в комітеті гуманітарної та інформаційної політики.