«Слуга народу» Потураєв пригрозив «розстрілом» ОПЗЖ. В ОПЗЖ вимагають відповідальності за ці слова

Під час розгляду правок до законопроєкт щодо незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення відбувся конфлікт між головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, «слугою народу» Микитою Потураєвим та фракцією «Опозиційна платформа – За життя».

«Оскільки ця дискусія не має нічого спільного зі змістом правок, я скажу свою позицію як голова комітету. От нас питали: «Коли закінчиться епоха бідності». Тоді – коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію (ОПЗЖ – ред.), сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми – демократична країна і мусимо іти повільно і знищувати вас політично разом з усіма іншими фракціями цього парламенту. Ось, коли закінчиться епоха бідності і епоха брехні», – наголосив у своєму виступі Потураєв.

Ці слова голови комітету викликали обурення у фракції ОПЗЖ, яка одразу ж влаштувала біля трибуни, з якої виступав Потураєв, штовханину. В результаті, спікер Дмитро Разумков був вимушений зупинити на кілька хвилин пленарне засідання.

Зрештою Потураєв вибачився за свій виступ.

«Я переконаний, що жодна людина у цій залі не заслуговує на репресії (тим більше – на насильство). Сподіваюсь, що всі фракції будуть працювати на благо України», – наголосив депутат.

На це Разумков зауважив: «Шановні колеги, давайте думати, що ми і коли говоримо».

У фракції ОПЗЖ заявили, що вимагатимуть відповідальності для Потураєва за його слова та проситимуть регламентний комітет дати оцінку його виступу, а на час цього розслідування відсторонити Потураєва від головування в комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

«Такі висловлювання (навіть при вибаченні) дискредитують країну, дискредитують парламент. І, на жалт, такі висловлювання політиків і привели до того, що сім років на нашій землі іде війна і вбивають українських громадян», – заявив представник фракції ОПЗЖ та член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Юрій Павленко.

Окрім того в ОПЗЖ пообіцяли дати і юридичну оцінку словам Потураєва.

«Зараз вивчаються обставини щодо заклику на вбивство і фракція ОПЗЖ звернеться до генерального прокурора України з приводу притягнення до кримінальної відповідальності за заклики публічні своїх колег – народних депутатів. Винні мають понести відповідальність», – сказав член ОПЗЖ та голова комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич.

В ОПЗЖ наголосили, що представники їхньої фракції не братимуть участі в засіданнях комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, поки його очолюватиме Потураєв.