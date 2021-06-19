Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков каже, що політики «піаряться» на питанні мови, це стосується, зокрема, й скандалів щодо відтермінування дубляжу фільмів та серіалів українською. Які перспективи ухвалення закону про олігархів, чи може президент через це розпустити парламент, навіщо потрібен закон про лобізм і чому Аваков «на своєму місці»? Відповіді на ці запитання в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода. Ця розмова з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим відбулась фактично за тиждень до 25-річчя Конституції України, тому природньо, що розпочалася вона із запитань про Основний закон держави, необхідності його виконання та змін.