Рада ухвалила за основу законопроєкт про paperless

Верховна Рада України на засіданні 17 червня підтримала в першому читанні законопроєкт про особливості надання електронних публічних послуг. «За» проголосували 263 народних депутати за мінімально необхідних 226.

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що основна мета paperless («без паперів») полягає в тому, що держоргани в Україні не зможуть вимагати паперові документи, довідки й посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах.

«Згодом більше не доведеться ходити по довідки, стояти в чергах та робити ксерокопії. Інформацію, яка потрібна державі про вас, можна буде згенерувати на порталі чи в застосунку Дія», – додали в Мінцифри.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський заявив, що 24 серпня 2021 року в День Незалежності Україна увійде в режим paperless, заявив президент Володимир Зеленський.

Єдиним державним порталом електронних послуг в Україні є сайт і застосунок «Дія». Він вважається ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.