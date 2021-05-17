24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless – Зеленський

24 серпня 2021 року в День Незалежності Україна увійде в режим paperless, заявив президент Володимир Зеленський. Як повідомила пресслужба голови держави, він сказав про це під час виступу на Diia Summit Spring 2021 у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Цифровізація» 17 травня.

«Як і обіцяли, жодних паперів для державних органів. Жоден (орган держвлади – ред.) не зможе вимагати від громадян України папірці або довідки для надання державних послуг. І ми зробимо все, щоб «держава без паперу» існувала дійсно не на папері», – заявив президент.

За словами Зеленського, Україна вже здійснила діджитал-революцію.

«Раніше, щоб отримати низку дозволів, треба було платити хабарі. Зараз треба лише платити за інтернет. Раніше це десять кабінетів. Зараз – один сайт. Раніше – 50 довідок у чергах. Зараз – три-чотири кліки у смартфоні. Раніше – тижні й місяці. Зараз 10 чи 20 хвилин, щоб відкрити ФОП і ТОВ у режимі онлайн», – сказав він.

Єдиним державним порталом електронних послуг в Україні є сайт і застосунок «Дія». Він вважається ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.