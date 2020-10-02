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02 жовтня 2020, Київ 19:12
Новини | Економіка

НБУ дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом

«Відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред’являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт»

Національний банк України дозволив відкривати банківський рахунок клієнтам з цифровим паспортом у мобільному застосунку «Дія».

«Відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред’являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія», – пояснили у регуляторі.

Цифровий паспорт – це цифровий аналог паперових документів у мобільному застосунку «Дія». У електронному вигляді відображається інформація, яку містить ID-картка та біометричний закордонний паспорт громадянина України.

У квітні уряд України прирівняв «паспорт у смартфоні» до паперового документа.

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