Азербайджан хоче купити розробку українського додатку «Дія» – ОПУ

Азербайджан зацікавлений замовити в України розробку мобільного застосунку «Дія», створеного українським фахівцями. Про це Радіо Свобода стало відомо з відповіді на запит Офісу президента України.

Утім, поки невідомо, скільки Україна може заробити на продажу.

«Враховуючи те, що тривають перемовини і остаточних домовленостей щодо продажу мобільного застосунку чи технології його розробки наразі немає – інформація щодо можливої вартості від продажу концепту відсутня», – повідомили у відомстві.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що декілька країн уже замовляють в України концепт застосунку «Дія».

Мобільний застосунок «Дія» фіксує в електронній формі інформацію з документів особи. Такі дані можна надавати на вимогу, передавати електронні копії документів електронною поштою та надавати постачальникам державних послуг у декілька кліків.