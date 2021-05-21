Розмитнити авто можна буде за допомогою «Дії» – прем’єр

Розмитнити автомобіль можна буде за допомогою порталу та застосунку «Дія», повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

Він розповів, що провів нараду з «Офісом простих рішень та результатів», Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів.

«Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону – через портал та застосунок Дія. Усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора й викорінення корупції – стане поштовхом до реформи митниці», – заявив Шмигаль.

Він наголосив, що розмитнення має бути справедливим для кожного. Тому він доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до проєкту.