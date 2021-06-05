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05 червня 2021, Київ 10:29
Відео

Додаткове «розумне» унікальне скло для авта відображає 3D-об'єкти в доповненій реальності (відео)

Додаткове «розумне» унікальне скло для авта відображає 3D-об'єкти в доповненій реальності (відео)
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Додаткове «розумне» унікальне скло для авта відображає 3D-об'єкти в доповненій реальності (відео)

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Замість смартфона для доступу до застосунків і навігаційної системи, технологічна компанія створює розумне скло, яке можна використовувати на лобовому склі і вікнах, щоб бачити віртуальні об'єкти та інформацію через доповнену реальність.

Швейцарська компанія WayRay створила унікальну плівку, коли між двома шарами скла вона імітує лінзу. У поєднанні з програмним забезпеченням і лазерної проекцією, встановленої на приладовій панелі автомобіля, водій може бачити доповнену реальність, віртуальну інформацію через лобове скло, що на відміну від іншого досвіду доповненої реальності, можна побачити лише через спеціальні окуляри або гарнітури, каже засновник WayRay Віталій Пономарьов. Подробиці знає кореспондент Голосу Америки Елізабет Лі.

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