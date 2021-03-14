Оман став другою країною світу, яка заблокувала застосунок Clubhouse, пише агентство Reuters. Влада пояснила, що програма не мала потрібних дозволів.

Водночас деякі активісти вважають крок подальшим наступом на свободу вираження думок у країні.

Уряд наразі не відповів на запити про коментарі, однак телекомунікаційний регулятор заявив порталу WAF, що застосунок був заблокований через «відсутність належного дозволу».

«Аналогічні комунікаційні застосунки повинні отримати дозвіл від влади», – заявили у відомстві.

У лютому Китай став першою країною, яка заблокувала Clubhouse.

Застосунок був створений на початку 2020 року. На початку 2021-го він набув популярності після дискусії, яку провели на цій платформі засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск і керівник компанії Robinhood Влад Тенев.

Clubhouse є популярним в арабських країнах, де медіа прямо контролюються владою, а коментатори ризикують бути ув’язненими за критичні заяви.

Застосунок критикували через повідомлення про жорстокість, антисемітизм та дезінформацію про COVID-19 на платформі.

Автори Clubhouse заявили, що інвестують в інструменти для виявлення та запобігання зловживанням, а також у функції для користувачів, які можуть встановлювати правила для своїх кімнат, щоб модерувати розмови.