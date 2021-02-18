Соціальна мережа Clubhouse: що це і кому це потрібно?

Нова соціальна мережа Clubhouse – одне з найбільш обговорюваних явищ в інтернеті. Доступ до неї обмежений: там поки що тисячі, а не мільйони користувачів, але соцмережа вже створює контент для новин. Про нову соцмережу розповідає публікація на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

Соціальна мережа Clubhouse – головний тренд інтернету: активні користувачі обожнюють її та «залипають» там цілодобово, всі інші – ненавидять, тому що не розуміють, що відбувається.

Clubhouse – американський додаток, який з’явився в 2020 році, це соціальна мережа, в якій можна спілкуватися тільки у голосовому режимі. Стартап сильно підтримав засновник Tesla мільярдер Ілон Маск.

Ось його твіт від 31 січня: «Буду в Clubhouse о 10 вечора за Лос-Анджелесом».

Через те, що Clubhouse – голосова мережа, показувати особливо нічого. Більш того, записувати розмови не можна – це заборонено правилами соцмережі. Проте компанія Tesla виклала запис розмови з Ілоном Маском на своєму каналі в YouTube.

Відразу виникає питання, наскільки таке спілкування в мережі є безпечним для користувачів в проблемних з точки зору демократичності країнах, – наприклад, в Росії, де можуть посадити навіть за твіт.

Російський сегмент Clubhouse тільки почав розвиватися – там вже є комік Олександр Долгополов, режисер Кантемир Балагов, телеведуча Настя Івлєєва і десятки журналістів.

Це твіт журналіста BBC Андрія Захарова. Днями він поговорив в Clubhouse з героїнею свого розслідування – Луїзою Розовою, ймовірною позашлюбною дочкою президента Росії Володимира Путіна. Про цю бесіду, що відбулася в Clubhouse, тепер пишуть ЗМІ. Отже, Clubhouse стає джерелом інформації.

«Ексклюзивна» мережа

Для того щоб потрапити в Clubhouse, потрібен інвайт – запрошення від іншого користувача. А ще потрібен IРhone. На платформі Android Clubhouse поки що не працює. Через ці обмежень соцмережу звинувачують в елітарності.

Якщо вам вдалося потрапити в Clubhouse, то спочатку ви будете в повній розгубленості, тому що нічого не зрозуміло. Стане простіше, якщо прив’язати до аккаунту свої соцмережі – Twitter або Instagram: це дозволить швидко знайти знайомих.

У своїй стрічці ви будете бачити список кімнат і клубів, де спілкуються люди, на яких ви підписалися. Ви можете створити свою власну тематичну кімнату або увійти в чужу кімнату в якості слухача.

Якщо захочете вступити в розмову, потрібно буде «підняти руку» – для цього є спеціальний значок.

У бесідах можна призначити модераторів – користувачів, які дозволяють слухачам висловитися, контролюють тон і тему бесіди.

Одним з таких модераторів став Анатолій Капустін, творець кімнати «Хто такий і навіщо потрібен...»: «Clubhouse – це як Росія в 1990-х: зараз там йде час первинного накопичення капіталу – тільки соціального, а не грошового, який потім може трансформуватися в грошовий».

У Clubhouse працюють і благодійні ініціативи. Так, ком’юніті біоніклів закликає робити внески для проекту DOXA.ovd – це допомога студентам, у яких виникли проблеми у зв’язку з участю в акціях протесту проти влади в Росії. Біонікли здійснюють набіги на чужі кімнати і розповідають про себе.

У ком’юніті є свій маніфест, своя власна кімната в Clubhouse і свої зірки. Біоніклом, наприклад, став комік Олександр Долгополов. Сама назва «Біонікл» пов’язана з іграшками Lego, які були популярні в нульових роках. На учасників спільноти звернув увагу офіціозний російський телеведучий Володимир Соловйов – і тепер він бореться з ними в Clubhouse і навіть в ефірі своїх програм.

Але як тільки Соловйов зареєструвався в Clubhouse, мережа в той же момент його заблокувала – після скарг користувачів. Можливо, для когось це стане ще одним аргументом завести аккаунт в новій соцмережі.