«Зі спини не впізнав» – Арахамія про своє некоректне висловлювання щодо авторів Конституції

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував Радіо Свобода своє некорекне висловлювання на адресу героя України, голови Всеукраїнського комітету захисту політв’язнів Степана Хмари і першого генпрокурора України Віктора Шишкіна, які прийшли на урочисте засідання Верховної Ради 28 червня як співавтори Конституції.

«Я сидів позаду перед двома людьми, які встали, перевдягли футболки, зробили якісь політичні заяви, коли людей запросили на урочисту подію. Я знаю прекрасно і Шишкіна, і Хмару, але зі спини я не навчився розпізнавати конституціоналістів», – сказав Арахамія.

Водночас, він додав, що вважає неприйнятним, коли «такі поважні люди роблять політичні провокації» під час відзначення Дня Конституції в той час, як за подіями у стінах парламента стежить вся країна.

«Якби я знав, що це ці два поважних джентельмени, я би до них особисто підійшов і сказав, що треба зрозуміти, де ти перебуваєш прямо зараз і що робиш. І як це виглядає по телебаченню країни-агресора, коли ти свого президента називаєш убивцею на урочистій події», – додав він.

Під час відзначення Дня Конституції парламентські фотографи зафіксували на екрані мобільного одного з народних депутатів «Слуги народу» переписку однопартійців. Серед реплік було висловлювання Давида Арахамії на адресу запрошених на засідання співавторів першої Конституції 1996 року Степана Хмари та Віктора Шишкіна: голова президентської фракції поцікавився, ким є ці чоловіки, підкресливши їхній вік у зневажливій формі.

Хмара і Шишкін вдягли футболки з написом «Зе! Вбивця Конституції». Під час виступу Зеленського вони встали і слухали його слова стоячи.

Конституцію України ухвалила Верховна Рада 28 червня 1996 року. З часом деякі положення змінювались. Щорічно 28 червня відзначається День Конституції України.