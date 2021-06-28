Західні партнери та діаспора привітали Україну з 25-ю річницею Конституції

Сполучені Штати, Європейський союз, Велика Британія та Світовий конгрес українців привітали Україну з 25-ю річницею Конституції.

Сполучені Штати виступають надійним партнером України і підтримують її проти російської агресії та у втіленні реформ. Про це сказала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, виступаючи з відеопривітанням з нагоди 25-річчя українського Основного Закону.



«Конституція, ухвалена 25 років тому, стала ключовою віхою у розвитку України як демократичної та незалежної держави. У той час, як Україна продовжує йти цим шляхом, Сполучені Штати виступають надійним партнером та підтримують її у протистоянні російській агресії та в реалізації програми реформ», – заявила очільниця посольства США.

За словами Крістіни Квін, «Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з Україною для досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови безпечного, демократичного та процвітаючого майбутнього для всіх українців».

З 25-річним ювілеєм Конституції Україну привітали також інші західні партнери. Так, посольство Великої Британії на своїй офіційній сторінці у фейсбуці розмістило вітальну листівку, підписавшись: «Твій друг та партнер, Велика Британія».

Як мовиться у привітанні посольства, засадничі принципи, проголошені в українській Конституції, – це незалежність, територіальна цілісність, демократія і верховенство права.

«Сполучене Королівство пишається тим, що є партнером України у досягненні цих цілей, у підтримці наших спільних цінностей», – мовиться у дописі.

У своєму привітанні з Днем Конституції представництво Євросоюзу наголосило на наявності в Україні «віддавна усталених конституційних традицій».



Вітання з нагоди ювілею Конституції надіслали також закордонні українці. Світовий конгрес українців (СКУ) нагадав про участь у творенні Конституції представників діаспори.

«Ми особливо пишаємося працею закордонних українців над розробкою тексту Конституції – зокрема, працею видатного правника Богдана Футея, старшого судді Федерального претензійного суду США», – мовиться у привітанні СКУ.

28 червня в Україні відзначають державне свято – День Конституції.

Основний Закон був ухвалений в ніч проти 28 червня 1996 року. Тоді після цілодобових дебатів народні обранці затвердили головний документ країни. Це сталося майже через п’ять років після проголошення незалежності України.

Конституція 1996 року затвердила державні символи України – синьо-жовтий прапор і тризуб. Конституція визначає, що єдиною державною мовою в Україні є українська мова. В Основному Законі закріплено також стратегічний курс на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в НАТО.