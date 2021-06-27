На період святкування Дня Конституції рятувальники перейшли на посилений режим служби

У період проведення в Україні заходів до Дня Конституції України до 9:00 29 червня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій працюватимуть у посиленому режимі, повідомила пресслужба відомства.

«Особливу увагу приділено об’єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов’язані із святкуванням Дня Конституції України. Крім того, напередодні на території країни були проведені роз’яснювальні заходи, у тому числі із залученням засобів масової інформації та соціальних медіа, щодо необхідності дотримання вимог правил пожежної безпеки та безпочного відпочинку біля водойм», – йдеться в повідомленні.

Раніше у поліції повідомили, що у святкові вихідні під час відзначення Дня Конституції працюватимуть у посиленому режимі, зокрема, на блокпостах на Донбасі.

Цими днями українцям випали подовжені вихідні (26, 27 і 28 червня) через святкування у понеділок Дня Конституції.