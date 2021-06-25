Цього тижня рятувальники у Києві зупинили понад 260 охочих стрибнути з мостів у воду – КМДА

Цього тижня київські рятувальники зупинили понад 260 охочих стрибнути з мостів у воду, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

Згідно з повідомленням, у червні почастішали правопорушення, пов’язані із вживанням алкогольних напоїв у громадських місцях.

«Побільшало випадків порушень у зонах відпочинку міста Києва та на пляжах, де дозволено купання. За тиждень, що минає, рятувальники зупинили 264 охочих стрибнути з мостів та 147 людей у стані алкогольного сп’яніння, що мали намір покупатися. Аж у 1346 випадках не допущено розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях, також зупинено 223 плавзасоби в зоні купання», – повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Напередодні вихідних столична влада звернулася до киян дотримуватися правил безпеки відпочинку на воді.

Українців очікують подовжені вихідні (26, 27 і 28 червня) через святкування у понеділок Дня Конституції.