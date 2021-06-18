З початку літа кількість потопельників в Україні перевищила пів сотні – рятувальники

Від початку літа на водоймах України загинуло 52 людини, з них 14 дітей, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Моторошна статистика, що свідчить про байдуже ставлення громадян до питань власної безпеки під час перебування на водоймах, а також легковажного ставлення дорослих до безпеки молодого покоління», – коментує статистику рятувальне відомство.

За даними ДСНС, останні випадки загибелі людей на воді зафіксовані у Києві, Миколаєві, Львівській та Донецькій областях.

«Спека, що панує в Україні, змушує людей шукати прихистку біля води, а будь-яка водойма, особливо не обладнана для купання, становить смертельну загрозу», – застерігає ДСНС.

Під час відпочинку біля водойм заборонено:

купання дітей без супроводу дорослих;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купатися в місцях, які не обладнані для купання;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автошин тощо;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

надувний матрац – сумнівний засіб для плавання.

Раніше у ДСНС заявляли, що з початку року вода забрала життя 27 дітей.