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Новини | Суспільство

З початку червня на водоймах в Україні загинули 8 дітей – ДСНС

Всього з початку року вода забрала життя 27 дітей, вказують у ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з початку червня на водоймах України загинули восьмеро дітей.

«Статистика загиблих у воді вражає, адже від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло майже 40 людей. Найгірше, що і кількість потонулих дітей у літній період традиційно зростає», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, летальні випадки за останні дні зафіксовано на Прикарпатті, в Донецькій області та в Запоріжжі.

Всього з початку року вода забрала життя 27 дітей, вказують у ДСНС.

«У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні», – звертаються рятувальники.

Під час відпочинку біля водойм заборонено:

  • купання дітей без супроводу дорослих;
  • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
  • купатися в місцях, які не обладнані для купання;
  • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
  • стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
  • купатися наодинці;
  • використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автошин тощо;
  • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
  • вживати спиртні напої до та під час купання;
  • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
  • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
  • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
  • надувний матрац – сумнівний засіб для плавання.

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