З початку червня на водоймах в Україні загинули 8 дітей – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з початку червня на водоймах України загинули восьмеро дітей.

«Статистика загиблих у воді вражає, адже від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло майже 40 людей. Найгірше, що і кількість потонулих дітей у літній період традиційно зростає», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, летальні випадки за останні дні зафіксовано на Прикарпатті, в Донецькій області та в Запоріжжі.

Всього з початку року вода забрала життя 27 дітей, вказують у ДСНС.

«У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні», – звертаються рятувальники.

Під час відпочинку біля водойм заборонено:

купання дітей без супроводу дорослих;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;