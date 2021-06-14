З початку червня на водоймах в Україні загинули 8 дітей – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з початку червня на водоймах України загинули восьмеро дітей.
«Статистика загиблих у воді вражає, адже від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло майже 40 людей. Найгірше, що і кількість потонулих дітей у літній період традиційно зростає», – йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, летальні випадки за останні дні зафіксовано на Прикарпатті, в Донецькій області та в Запоріжжі.
Всього з початку року вода забрала життя 27 дітей, вказують у ДСНС.
«У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні», – звертаються рятувальники.
Під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купання дітей без супроводу дорослих;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купатися в місцях, які не обладнані для купання;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автошин тощо;
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- надувний матрац – сумнівний засіб для плавання.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ