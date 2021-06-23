Блокпости на Донбасі: поліція прозвітувала про понад 1700 правопорушень з початку року

У поліції Донецької області повідомили, що від початку року задокументували 1733 правопорушення під час контролю на блокпостах на Донбасі. Водночас, як зазначили в поліції, за 158-ма з них розпочаті досудові розслідування.

«За статистикою, кожне десяте правопорушення, виявлене на блокпостах, – це трафік наркотиків. Поліція зупинила 170 перевезень наркотичних речовин, що не дійшли до споживачів. Правоохоронці припинили також 94 факти обігу зброї та боєприпасів. Виявляти нелегальний «багаж» поліцейським допомагають чотирилапі помічники, які знаходять схованки із забороненими речами за декілька хвилин. У результаті перевірок виявлено 135 осіб, які розшукувалися за скоєння злочинів і переховувалися від суду та слідства. Крім того, поліція повернула рідним вісім безвісно зниклих осіб», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що у святкові вихідні під час відзначення Дня Конституції працюватимуть на блокпостах у посиленому режимі.

За даними поліції, з початку року через блокпости на Донеччині пройшло понад 26 тисяч вантажних автомобілів, майже півтора мільйона одиниць легкового транспорту та понад 2 мільйони громадян.