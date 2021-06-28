В Україні вшанували День Конституції, встановлений на честь нині чинної Конституції України, ухваленої 28 червня 1996 року.

Зокрема, в Києві в низці офіційних заходів узяли участь президент Володимир Зеленський та інші чільні посадовці. Він вшанував пам’ять творця першої української Конституції – гетьмана Пилипа Орлика, – поклавши квіти до пам’ятника йому в Києві, і виступив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

У цьому виступі він, серед іншого, повідомив, що вносить до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про великий Державний герб України і просить народних депутатів розглянути його позачергово.

На цей час законопроєкту немає серед зареєстрованих на сайті парламенту. Найімовірніше, в ньому має йтися про зображення, що було визнане переможним за результатами конкурсу, влаштованого восени 2020 року, і зазнало різкої критики і фахівців, і громадськості.

Великий герб, поруч із Тризубом, що називається малим гербом, передбачений у Конституції з 1996 року, коли це положення, за спогадами очевидців, з’явилося як компроміс, щоб впливові тоді в Верховній Раді комуністи погодилися на Тризуб у сподіванні колись додати до нього у великому гербі й бажані для них символи.

В Україні не існувало традиції мати поруч із просто гербом, чи малим гербом, ще й великий або також і середній, як то було в низці інших європейських держав.

А під вечір під будівлею офісу президента відбулася демонстрація з вимогами притягнути Зеленського до відповідальності як «державного зрадника» і засудити його до позбавлення волі. У ній узяли участь, за різними оцінками, від кількох сотень до п’яти тисяч осіб.

Причиною стало те, що Зеленський днями визнав, що саме він зірвав таємну операцію спецслужб кількох країн, що мала на меті передати в руки українського правосуддя групу переважно російських бойовиків із російської приватної військової компанії «Вагнера», причетних до участі в боях проти України на окупованій частині Донбасу і в деяких випадках і до збиття літака рейсу MH17.

За словами президента, саме він повідомив про цих людей, які в той час перебували в Білорусі, Олександрові Лукашенку, який їх затримав і потім повернув до Росії.

Раніше Зеленський твердив, що такої операції взагалі не існувало.

У Дніпрі з нагоди Дня Конституції України тисячу містян, незважаючи на спеку, писали диктант із української мови просто неба.

За словами голови Молодіжної ради Дніпра, як виступила співорганізатором заходу, Рафаеля Кіжнера, мета акції – привернути увагу містян до вивчення української мови, а також пропагувати національно-патріотичне виховання.

Троє учасників, чиї роботи визнають найкращими, отримають подарунки – вишиті сорочки.

У Запоріжжі День Конституції відзначили святковою ходою. Її учасники пройшли центральним проспектом міста з національними прапорами від площі Маяковського до майдану Героїв Революції.

Під час ходи активісти скандували «Слава Україні! Героям слава!» і співали «Червону руту», «Ой на горі та й женці жнуть» тощо.

Учасники святкової ходи також несли в руках великі банери з написами «Ні капітуляції!», «Я українець і я цим пишаюсь» і «Україна переможе».

«Вирішили організувати ходу з тим, щоб вшанувати Конституцію, щоб нагадати представникам Верховної ради, представникам Кабінету міністрів, Офісу президента України, що, перш за все, в Україні повинно існувати верховенство права. Саме Конституція України і забезпечує це верховенство. Ми всі чудово розуміємо, що будь-яку конституцію можна поліпшувати, але в жодному разі її не можна погіршувати. В Конституції прописане найголовніше, те, що повинно хвилювати кожного українця. Це те, що держава існує саме для народу України, а не навпаки. І ось це ми вважаємо головним досягненням, і це те, на що ми повинні орієнтуватися у всі часи – на те, що держава існує для народу України, а не навпаки», – розповів співорганізатор акції, ветеран війни на Донбасі Михайло Пирог.

Завершилася хода мітингом під стінами Запорізької обласної ради на майдані Героїв Революції.

У Хмельницькому, як повідомив народний депутата Володимир Ар’єв (фракція «Європейська солідарність»), була влаштована вікторина на знання Основного закону.

«Хто правильно відповідав, отримував символічний приз, хто неправильно – знання як відповідати правильно. Показали анімовані освітні фільми про Конституцію, а юристи-партійці провели консультацію для хмельничан», – написав, зокрема, депутат від «ЄС».

А на фронті більша частина Дня Конституції минула спокійно – але вже під вечір унаслідок ворожого обстрілу був поранений іще один український боєць.

Конституція незалежної України, чинна й нині з численними змінами, була ухвалена тільки 1996 року, в ніч на 28 червня. Святкування цього дня передбачене в тексті самої Конституції. Доти використовувалася, зі значними змінами, ще конституція УРСР.