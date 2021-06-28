У Дніпрі з нагоди Дня Конституції України 700 містян писали диктант просто неба

У Дніпрі з нагоди Дня Конституції України провели диктант просто неба. Містяни зібралися на реконструйованій площі імені Шевченка.

Текст про Основний закон України прочитав відомий мовознавець і ведучий Олександр Авраменко.

Охочим не вистачило місць за столиками, дехто з молоді писав диктант просто на газоні.

За словами голови Молодіжної ради Дніпра, як виступила співорганізатором заходу, Рафаеля Кіжнера, мета акції – привернути увагу містян до вивчення української мови, а також пропагувати національно-патріотичне виховання.

У заході взяло участь понад 700 дніпрян різного віку, в основному молодь. Зареєстрованих напередодні було чи не вдвічі більше, але прийти частині з них завадила спека, припускають організатори.

Троє містян, чиї роботи визнають найкращими, отримають подарунки – вишиті сорочки.

Торік у Дніпрі вже проводили акцію написання диктанту просто неба. Тоді вона відбувалася у вересні й була приурочена до Дня міста. Учасниками були майже 300 дніпрян.

У Молодіжній раді міста планують, що захід стане традиційним.