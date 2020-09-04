У Дніпрі вперше просто неба писали диктант під диктовку одного з братів Капранових

Біля пам'ятника Олександру Полю в Дніпрі вперше одночасно понад 200 жителів міста писали диктант українською мовою. В акції «Диктант просто неба», приуроченій до Дня знань та 188-ої річниці з дня народження підприємця, мецената та почесного громадянина міста Олександра Поля, взяли участь не тільки школярі, а й люди старшого віку.

Текст диктував український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч Віталій Капранов. Нещодавно вони разом з братом Дмитром завершили написання нової книги про життя Поля. Незабаром вона вийде друком у Дніпрі, сказав Віталій Капранов.

Для диктанту використали уривок з цієї книги.

«Книга завершена. Це проєкт мальованої книжки, яка вийде друком в Дніпрі. Нас запросили стати авторами тексту. А оскільки ми маємо досвід – писали книжку про Дмитра Яворницького, знаємо, хто такий Поль, то нам це було приємно. Книга про Поля – це прекрасний десерт до книжки про Яворницького. Це мрія: ти пишеш і отримуєш задоволення», – сказав Капранов.

Учасників пройшло більше, аніж розраховували організатори: охочим не вистачило місць за партами, дехто з молоді писав диктант просто біля підніжжя пам’ятника.

Кожен з учасників отримав сертифікат про участь у диктанті. Пізніше, після перевірки робіт вчителями української мови, ті, хто написав найкраще, отримають подарунки.

Олександр Поль (1832-1890) – український дослідник-археолог, краєзнавець, підприємець, меценат, активний громадський діяч, 15 років віддав детальному вивченню залізних руд Кривого Рогу і доведенню їхнього промислового значення. За радянських часів його ім’я воліли не згадувати. Могила вважалася втраченою. Зараз у місті триває археологічна експедиція, яка шукає місце його поховання.