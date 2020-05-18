У Дніпрі розпочали розкопки церкви, де ймовірно похований почесний громадянин міста Олександр Поль

У Дніпрі експедиція Інституту археології НАН України розпочала розкопки фундаменту Лазарівської церкви, де ймовірно похований почесний громадянин міста, меценат і підприємець Олександр Поль. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Могила довгі роки вважалася втраченою.

За словами керівника експедиції Дмитра Тесленка, у складі експедиції – 12 фахівців. Зараз вони працюють на ділянці, де, як вважають, був храм. Про місце розташування церкви свідчать рештки фундаменту на глибині 40 сантиметрів.

Розкопки триватимуть два місяці.

Якщо знайти місце поховання вдасться, це стане подією всеукраїнського масштабу, сказав мер міста Борис Філатов.

«Фігура Олександра Поля є об’єднавчою для міста – складного і різного, міста з непростою історією. Коли цьогоріч ми оголошували рік Олександра Поля, розуміли, що це має бути саме він – як людина, що дала імпульс розвитку нині існуючого Дніпра», – зазначив Борис Філатов.

Узимку нинішнього року мерія й історики повідомила, що встановили ймовірне місце розташування загубленої могили Олександра Поля – відомого громадського й культурного діяча, підприємця XIX сторіччя, першого почесного громадянина міста. За радянський часів його імені не згадували: Поль як поміщик-підприємець був напівзабутий, а місце його поховання втрачене.

Ситуація змінилася наприкінці 80-х років, тоді його постать почали вивчати, і з’явилися версії, де він міг бути похований.

Досі вважалося, що залишки Лазарівської церкви, а відповідно й могили Поля знаходяться під насипним курганом у Севастопольському парку. Однак дніпровський краєзнавець Артем Костюк провів власне дослідження: наклав німецький аерознімок Люфтваффе від 1944 року на існуючі мапи й визначив, що місце знаходження церкви дещо інше – поблизу кургану.

Олександр Поль (1832-1890) – український дослідник-археолог, краєзнавець, підприємець, меценат, активний громадський діяч, 15 років віддав детальному вивченню залізних руд Кривого Рогу і доведенню їхнього промислового значення.