Велика угода. Як сім'я Медведчука заробила 1,5 мільйона доларів на продажу нерухомості в Криму?

Понад 1,5 мільйона доларів заробила кримська компанія, підконтрольна родині українського політика Віктора Медведчука, на продажу нерухомості в селищі Гаспра на Південному узбережжі Криму. Як стало відомо Крим.Реалії, наприкінці липня 2021 року ТОВ «Таврія-Інвест» закрило велику угоду з Федеральною податковою службою Росії, що придбала у неї комплекс об'єктів, розташованих у межах Харакського парку ‒ садово-паркового ансамблю, що має охоронний статус.

На російському сайті державних закупівель 12 липня був розміщений контракт на придбання п'яти об'єктів нерухомості: земельної ділянки площею трохи більше ніж 1 гектар і чотирьох капітальних споруд ‒ від 87,3 до 469,8 метра квадратних. Замовником виступала федеральна бюджетна установа «Санаторій «Дніпро», який сьогодні є відомчою оздоровницею Федеральної податкової служби Росії.

Ціна зазначеного в закупівлі комплексу нерухомості ‒ понад 114 мільйонів рублів, що за поточним курсом Центробанку Росії еквівалентне сумі, що перевищує 1,5 мільйона доларів.

У документах, розміщених на сайті держзакупівель, були вказані кадастрові номери земельних ділянок і будівель. Пошук на кадастровій карті показав, що всі вони розташовані в селищі Гаспра, у межах Великої Ялти ‒ на Південному узбережжі Криму.

Договір купівлі-продажу, копія якого є в розпорядженні Крим.Реалії, був виконаний на 12 сторінках. До нього додається додаткова угода, за допомогою якої сторони внесли в договір незначні зміни.

Згідно з текстом документа, гроші, витрачені на купівлю нерухомості, були взяті з федерального бюджету Росії, за кошти якого на адресу державної установи (якою юридично є санаторій «Дніпро» ‒ ред.) була надана субсидія «на придбання об'єктів капітального будівництва в державну власність Російської Федерації».

У кримському управлінні Федеральної податкової служби Росії не змогли надати оперативний коментар щодо цієї операції. Крим.Реалії надіслали відповідні інформаційні запити на адресу відомства та адміністрації санаторію «Дніпро». На момент публікації цього матеріалу відповіді ми не отримали.

Вся нерухомість, що стала предметом угоди, перебувала у власності продавця ‒ товариства з обмеженою відповідальністю «Таврія-Інвест». Право власності на об'єкти капітального будівництва компанія поступово набувала з кінця січня до середини червня 2018 року. Власність на земельну ділянку виникла ще раніше ‒ у листопаді 2015 року. Ділянка була передана компанії як внесок у її статутний капітал, випливає з договору.

Земля з віковою історією

Сама земельна ділянка, згідно з інформацією з російського реєстру нерухомості, має витягнуту форму та з південної сторони фактично межує з Гаспринським пляжем. Окрім того, ділянка розташована в західній частині Харакського парку ‒ однієї з найбільших пам'яток садово-паркового мистецтва на Південному узбережжі Криму, що має статус особливо охоронюваної природної території.

Парк був створений у другій половині XIX століття на замовлення російського князя Георгія Романова. Ансамбль площею 17,5 гектарів оточував головний маєток князя, який також мав назву «Харакс» ‒ на честь однойменної давньоримської фортеці, що існувала на мисі Ай-Тодор у I-III століттях нашої ери.

Створенням парку та проєктуванням малих архітектурних форм керував Микола Краснов ‒ відомий російський та югославський архітектор, який тривалий час обіймав посаду головного архітектора Ялти.

Після встановлення в Криму радянської влади в будівлі палацу був розміщений санаторій, який у 1955 році отримав назву «Дніпро». Після розвалу СРСР «Дніпро» перебував у розпорядженні Державної податкової служби України, а після анексії Криму був переданий у відання російським податківцям. Наразі корпуси санаторію «Дніпро» розташовуються на більшій частині Харакського парку.

«Рука Медведчука»

ТОВ «Таврія-Інвест», яке виступило продавцем південнобережної нерухомості, ‒ кримська компанія, основним видом діяльності якої є управління нерухомим майном, що випливає з інформації в єдиному реєстрі юридичних осіб Росії.

«Таврія-Інвест» також зареєстрована в Гаспрі ‒ за 2,5 кілометрів на схід від земельної ділянки, проданої російській податковій службі. Засновниками «Таврії-Інвест» є три київських юрособи: ТОВ «ІК Спорт-Тур», ТОВ «ІК УкрКапітал» і ТОВ «ІК Терра-Інвест». Кінцевим бенефіціаром цих структур, згідно з українським реєстром юридичних осіб, є Оксана Марченко ‒ відома українська телеведуча й дружина українського політика Віктора Медведчука.

Медведчук ‒ народний депутат Верховної Ради України, який очолює політраду опозиційної партії «Опозиційна платформа ‒ За життя». Медведчук є кумом президента Росії Володимира Путіна. У 2004 році Путін та дружина колишнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва Світлана стали хрещеними Дарини Медведчук ‒ дочки Віктора Медведчука та Оксани Марченко.

Український політик разом зі своєю сім'єю регулярно приїжджає до Криму. Торік на зустрічі з Володимиром Путіним він розповів, що, відпочиваючи на півострові, разом із дружиною та старшим сином зробив щеплення російською вакциною від коронавірусу «Спутник-V».

«Крим ‒ це місце, де я відпочивав і відпочиваю сьогодні. Це ні для кого не є секретом. Я там цього року відпочивав і минулого, і буду відпочивати надалі», ‒ говорив політик телеканалу «ТВЦ».

Окрім того, сім'я Медведчука регулярно декларує кримську нерухомість, що перебуває в їхній власності. Так, Оксані Марченко належить житловий будинок і господарські будівлі загальною площею в 5 тисяч метрів квадратних у селі Оползневе (за 20 км на схід від Гаспри ‒ ред.) під Ялтою.

Також, за інформацією українських ЗМІ, Медведчуку, можливо, належить розкішна вілла, збудована на базі корпусів протитуберкульозного санаторію імені Баранова в Сімеїзі. Про це, зокрема, писало видання «Дзеркало тижня». Територія вілли була позначена як «палац Медведчука» у проєкті генплану Ялти, розглянутого вже російською владою міста. Втім, наявність маєтку ні Медведчук, ні його представники не підтверджували.

У російському державному реєстрі нерухомості інформація про власників зазначеної території відсутня.

Директором «Таврії-Інвест» є Інна Палій. Вона ж ‒ номінальний засновник в іншій, пов'язаній з родиною Медведчука компанії ‒ «ІК Таврія-Північ». Окрім того, Палій вважалася директором ТОВ «Таврія-Капітал» ‒ ще однієї структури зі схожою назвою, яка, щоправда, з листопада 2016 року перебуває в процесі ліквідації.

Мета продажу невідома

На території земельної ділянки в Гаспрі, яку «Таврія-Інвест» продала структурі Федеральної податкової служби Росії, розташовані декілька будівель. Деякі з них є історичними. Так, згідно із сервісом «Яндекс-карти», там стоїть Дача професора Кроніда Малишева ‒ російського юриста, який працював до Жовтневого перевороту в Міністерстві юстиції Російської імперії, а також Будинок садівника Харакського парку. Обидві будівлі були зведені у другій половині XIX ‒ на початку XX століття. Втім, незважаючи на це, ні в переліку об'єктів культурної спадщини, ні у списку виявлених об'єктів культурної спадщини Криму ці будинки не значаться. Таким чином, державний захист на ці історичні будівлі не поширюється.

Судячи з відгуків у Мережі, приміщення Дачі професора Малишева та Будинку садівника вже тривалий час використовуються в рекреаційних цілях і здаються в оренду. Станом на літо 2020 року, вартість апартаментів у цих будівлях була приблизно 200 доларів за добу.

Торік у березні набув чинності указ президента Росії, що забороняє іноземним громадянам мати у власності землю в 11 з 14 районів Кримського півострова. Тоді в підконтрольному Москві уряді Криму оголосили, що в іноземців є рік, щоб розпорядитися землею, якою вони володіють, на свій розсуд. Втім, після закінчення зазначеного терміну голова комітету з майнових та земельних відносин російського парламенту Криму Євгенія Добриня запевнила, що поки заходи щодо іноземців, які не розпорядилися своїми ділянками, ухвалювати не планується. Чи пов'язана угода компанії, підконтрольної сім'ї Медведчука, з цим указом, Крим.Реалії з'ясувати не вдалося.

Представники «Таврії-Інвест» не відповіли на дзвінки нашого кореспондента за номером телефону, вказаним у профайлі юрособи в корпоративних агрегаторах. Ми надіслали інформаційний запит на ім'я директора компанії Інни Палій і чекаємо на відповідь.

На момент виходу публікації у пресслужбі Віктора Медведчука та Оксани Марченко також не відповіли на запит Крим.Реалії.

Крим.Реалії готові надати слово всім згаданим у матеріалі особам