У Порошенка через суд вимагають від Bihus.Info оприлюднити «плівки Медведчука» «у первісному вигляді»

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка повідомив, що звернувся до суду з позовом, в якому вимагає оприлюднення так званих «плівок Медведчука» у їхньому «первісному вигляді».

Як повідомила пресслужба «Європейської солідарності» з посиланням на Ігоря Голованя, Окружний адміністративний суд Києва вирішив відкрити провадження у відповідній адміністративній справі, відповідачем у якій є розслідувальний проєкт Bihus.Info.

Головань у себе у фейсбуці оприлюднив відповідну ухвалу суду.

«Після багатомісячних «танців із бубном» українська «адміністративна Феміда» вимушено відкрила провадження в адміністративній справі за нашим позовом до Bihus.Info..., де ми вимагаємо оприлюднення так званих «плівок Медведчука» у їх первісному вигляді. Жоден із бігусівських відосиків таким оприлюдненням вважатися не може, оскільки являє собою змонтований відеофайл», – написав Головань.

За словами адвоката, суд запросив «інформацію про те, чи є Bihus.Info розпорядником «плівок Медведчука».

17 травня Bihus.Info повідомив, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук негласно вів переговори з підконтрольними Росії бойовиками після початку бойових дій 2014 року.

Голова проєкту Денис Бігус стверджує, що його редакція отримала записи розмов Медведчука з 2014 по 2017 роки. Згідно з ними, він вів переговори із заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком, помічником президента Росії Владиславом Сурковим, російським міністром енергетики Олександром Новаком та іншими російськими політиками та високопосадовцями енергетичного сектору.

Крім того, як стверджують журналісти, на записах присутні розмови політика з ватажками незаконних збройних угруповань: Олександра Бородая, Олексія Карякіна, Владлена Заруби. Голос, який автори розслідування ідентифікували як такий, що належить Медведчуку, стверджує, що його на участь у перемовах уповноважили і тодішній президент України Петро Порошенко, і президент Росії Володимир Путін.

Як зазначають у Bihus.Info, на момент початку переговорів Медведчук не мав жодного офіційного статусу представника України і виконував цю роль негласно.

За словами самого Медведчука, публікація записів є «чистою провокацією фабрики фейків».

У партії «Європейська солідарність», яку очолює Петро Порошенко, зазначали у відповідь на закиди у співпраці з проросійським політиком, що п’ятий президент України використовував статус Медведчука як неформального представника російського лідера Володимира Путіна із питань звільнення заручників.

У червні 2021 року сам Порошенко розкритикував останню частину розслідування проєкту Bihus.Info про участь політика Віктора Медведчука в процесі звільнення полонених.

«Абсолютне скотство – використовувати питання заручників, полонених у політичній боротьбі. Але я готовий і до цього», – заявив Порошенко.

Політик підтвердив слова журналіста Дениса Бігуса про те, що до залучення Медведчука в процес, протягом перших місяців російсько-української війни Києву вдалося звільнити близько 1 500 заручників із полону незаконних збройних угруповань. За його словами, на першому етапі цим займалася Служба безпеки України, але потім обміни заборонила російська армія.