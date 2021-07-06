Кримське селище міського типу Куйбишеве (до 1945 року – Албат) на півдні Бахчисарайського району колись було навіть районним центром. Сьогодні ж за всіма зовнішніми ознаками це типове село, де проживає трохи більше від двох з половиною тисяч жителів. Головна природна пам'ятка – гора Утюг, яка височіє над самим селищем і рікою Бельбек із заходу. Річка ж «розрізає» Куйбишеве на дві частини і тече вниз до села Мале Садове уздовж автодороги Бахчисарай-Ялта.



У минулу літню пору річка Бельбек пересихала до маленького струмочка. Однак 4 липня цього року Бельбек, прийнявши у села Аромат води свого головного припливу, такої ж норовливої і бурхливої після злив у горах річки Коккозки, вийшла з берегів, затопивши всю заплаву і довколишні споруди у Куйбишевому. Постраждали житло, майно і присадибні ділянки селян.

Весь день 5 липня місцеві жителі, рятувальники та волонтери усували наслідки стихії. Як це відбувалося – у фоторепортажі Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода.