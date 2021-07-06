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Стихія в Криму: як Куйбишеве переживає наслідки потопу (фотогалерея)

Кримське селище міського типу Куйбишеве (до 1945 року – Албат) на півдні Бахчисарайського району колись було навіть районним центром. Сьогодні ж за всіма зовнішніми ознаками це типове село, де проживає трохи більше від двох з половиною тисяч жителів. Головна природна пам'ятка – гора Утюг, яка височіє над самим селищем і рікою Бельбек із заходу. Річка ж «розрізає» Куйбишеве на дві частини і тече вниз до села Мале Садове уздовж автодороги Бахчисарай-Ялта.

У минулу літню пору річка Бельбек пересихала до маленького струмочка. Однак 4 липня цього року Бельбек, прийнявши у села Аромат води свого головного припливу, такої ж норовливої і бурхливої після злив у горах річки Коккозки, вийшла з берегів, затопивши всю заплаву і довколишні споруди у Куйбишевому. Постраждали житло, майно і присадибні ділянки селян.

Весь день 5 липня місцеві жителі, рятувальники та волонтери усували наслідки стихії. Як це відбувалося – у фоторепортажі Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода.

Селеві потоки пофарбували річку Бельбек у рудий колір. На задньому плані &ndash; гора Утюг, яку видно практично з будь-якої точки села
1 Селеві потоки пофарбували річку Бельбек у рудий колір. На задньому плані – гора Утюг, яку видно практично з будь-якої точки села
Біля мосту утворився &laquo;затор&raquo; зі знесених потоком Бельбека дерев, сміття і мулу
2 Біля мосту утворився «затор» зі знесених потоком Бельбека дерев, сміття і мулу
5 липня продовжували відновлювати паркан на мосту, зруйнований стихією
3 5 липня продовжували відновлювати паркан на мосту, зруйнований стихією
Місцеві пожежники очищають від бруду гараж своєї частини
4 Місцеві пожежники очищають від бруду гараж своєї частини
Під час потопу вода зірвала з даху лист шиферу і пінопласт з фасаду цієї господарчої будівлі
5 Під час потопу вода зірвала з даху лист шиферу і пінопласт з фасаду цієї господарчої будівлі
А також вивернула газову трубу на березі річки
6 А також вивернула газову трубу на березі річки
Жителька Куйбишева Валентина Григорівна показує, до якого рівня піднімалася вода в обід 4 липня
7 Жителька Куйбишева Валентина Григорівна показує, до якого рівня піднімалася вода в обід 4 липня
Юля прийшла на допомогу постраждалим односельчанам
8 Юля прийшла на допомогу постраждалим односельчанам
Тут в потоці брудної води побували пральна машина, електропіч і всі кухонні меблі
9 Тут в потоці брудної води побували пральна машина, електропіч і всі кухонні меблі
Студенти-рятувальники на вулиці Зарічній
10 Студенти-рятувальники на вулиці Зарічній
Цей пес змушений переносити всі складнощі післяпотопного періоду разом зі своїми господарями
11 Цей пес змушений переносити всі складнощі післяпотопного періоду разом зі своїми господарями
Представники підконтрольної Росії селищної адміністрації складають акти про завдані стихією збитки
12 Представники підконтрольної Росії селищної адміністрації складають акти про завдані стихією збитки
Рятувальник шукає в руслі тіло жінки, яку змила вода. Буквально через кілька годин повідомлять, що його виявили за течією нижче, поблизу села Мале Садове
13 Рятувальник шукає в руслі тіло жінки, яку змила вода. Буквально через кілька годин повідомлять, що його виявили за течією нижче, поблизу села Мале Садове
Річкова вода зійшла з поля на правому березі Бельбека. Вдалині &ndash; село Мале Садове
14 Річкова вода зійшла з поля на правому березі Бельбека. Вдалині – село Мале Садове
Картопля на присадибній ділянці теж була повністю затоплена
15 Картопля на присадибній ділянці теж була повністю затоплена
Вишня ще не встигла обсохнути після нічної зливи
16 Вишня ще не встигла обсохнути після нічної зливи
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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