Де зараз Росія качає український газ? Українське слідство, яке звинуватило Віктора Медведчука у державній зраді, – розкрило подробиці, як кум Путіна, за підтримки найвищих ешелонів Кремля, отримав у користування українське родовище.

Спецдозволи на видобуток газу і користування надрами – це один із кейсів у справі Медведчука. Перспективи видобутку на тому родовищі складають 38 мільярдів гривень. Наша команда Крим Реалій зібрала найцікавіші епізоди цієї історії та перевірила факти, які озвучує офіційне слідство. То чи правда, що Медведчук вирішив качати український газ за російськими дозволами? Як Росія охороняє український газ у Чорному морі? Що це за родовище таке «Глибока»? Та яку роль у цій історії грають «Вишки Бойка»?