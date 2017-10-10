Захоплені в окупованому Криму: як експлуатують бурові вишки «Чорноморнафтогазу»

2014 року кримські родовища та бурові установки українського державного підприємства «Чорноморнафтогаз» захопили російські військові. На його базі створили однойменне підприємство, ресурсами якого розпоряджається нинішня влада півострова. Щорічно кримський «Чорноморнафтогаз» витрачає мільйони рублів на свої потреби. Крим.Реалії знайшли докази того, що українські бурові вишки та інше «націоналізоване» майно підконтрольна Кремлю кримська влада використовує незаконно.

«Націоналізоване» кримське підприємство «Чорноморнафтогаз» внесли до санкційних списків України, США та Євросоюзу. А українське державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» працює на материковій частині України, але без доступу до кримських родовищ, майна й з боргами.

2014 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальне провадження ‒ через незаконне захоплення майна підприємства на суму 15 мільярдів гривень.

Цього року компанія «Нафтогаз України», якій належить ДАТ «Чорноморнафтогаз», подала позов до суду при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі на суму близько 5 мільярдів доларів з урахуванням штрафних санкцій та пені ще майже на 7 мільярдів доларів. У цю суму входять збитки ДАТ «Чорноморнафтогаз» від незаконного видобутку нафти, газу й конденсату в Криму. У «Нафтогазі» розраховують, що суд винесе рішення у справі до кінця 2018 року.

В основу позову лягли факти, які представники Держприкордонслужби України й ДАТ «Чорноморнафтогаз» задокументували у вересні минулого та лютому нинішнього року. Українські чиновники відвідували місця базування українських бурових вишок і зіткнулися там з агресією з боку російських військових, які охороняють об'єкти з моря та повітря. На самих вишках були помічені снайпери.

Докази незаконного використання українських бурових вишок в окупованому Криму можна також знайти, досліджуючи «державні закупівлі» кримського державного унітарного підприємства «Чорноморнафтогаз».

Діагностика заарештованих вишок за 500 тисяч рублів

Як стало відомо Крим.Реалії, в серпні ДУП «Чорноморнафтогаз» закупило послуги з технічного діагностування семи кранів, встановлених на самопідйомних плавучих бурових установках «Таврида» й «Сиваш». Вони знаходяться на Одеському та Голіцинському родовищах газу й нафти на шельфі Чорного моря.

Вартість дослідних робіт на цих об'єктах становить 500 тисяч рублів. За результатами конкурсу, їх виконує російська компанія «Центркран».

Ці бурові установки в лютому заарештував Приморський районний суд Одеси за клопотанням кримського главку Національної поліції України. Разом з «Тавридою» та «Сивашом» заарештували плавучі бурові установки «Петро Годованець» та «Україна» ‒ загальною вартістю понад 11,6 мільярда гривень.

Прокуратура АРК домагається оголошення майна «Чорноморнафтогазу» в міжнародний розшук.

Устаткування для захоплених об'єктів

Окрім того, кримський «Чорноморнафтогаз» закуповує обладнання для видобутку газу й нафти на шельфі Чорного моря. У липні підприємство витратило 424 тисячі рублів на послуги «промірів глибин в акваторії та підхідному каналі».

Місце проведення робіт ‒ база буріння «Ярилгач» управління розвідувального та експлуатаційного буріння «Чорноморнафтогазу» в Чорноморському районі. Роботи на об'єкті виконує ТОВ «Юггідропроект» з Новоросійська Краснодарського краю Росії.

У жовтні підприємство збирається закупити 3 глибинних штангових насоси для видобутку нафти зі свердловин, а також запчастини до них на суму 3 мільйони рублів. У тендерній документації зазначено, що це насоси з вуглецевої та низьколегованої сталі з твердохромованим покриттям внутрішньої поверхні.

Ще на 1 мільйон рублів планують закупити внутрішньосвердловинне обладнання.

У серпні російське ВАТ «Краснодарнефтегеофизика» отримало замовлення на 14,4 мільйона рублів на «промислово-геофізичні роботи» з контролю за експлуатацією Глібовського підземного сховища газу ‒ воно теж фігурує в розслідуваннях українських правоохоронців.

У жовтні минулого року кримський главк Національної поліції України почав досудове розслідування за фактом закачування в літній період газу, що видобувається на Стрілковому родовищі Херсонської області в Глібовське підземне сховище газу, розташоване на півострові.

Автопарк із поліцейських зведень

У найближчих планах кримського «Чорноморнафтогазу» ‒ закупівля послуг із діагностики, технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Початкова вартість контракту складає 4 мільйони рублів.

У тендерній документації заявлені 25 автомобілів, дев'ять із них ‒ «Мерседеси» (мікроавтобуси та легкові представницькі автомобілі), кросовер BMW, а також понад десяток «Опелів» і «Хюндай соната».

Усі автомобілі випущені в період з 2000 до 2007 року. У 2014 році їх забрали в українського підприємства разом з іншим майном, говорить голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова. За її словами, до анексії ці автомобілі використовувало українське підприємство «Чорноморнафтогаз», а зараз їх оголосили в розшук.

«Автомобілі зі списку, який наводиться в тендерній документації, ‒ це саме ті транспортні засоби, які під час анексії Криму залишилися на окупованій території і якими заволоділо незаконно створене кримською владою підприємство. Раніше цей же перелік транспортних засобів ми надіслали Нацполіції України, і вони були оголошені в розшук. Я сподівалася, що якщо вони виїжджатимуть на територію, підконтрольну Україні, їх зможуть заарештувати. Але такого прецеденту за три роки не було», ‒ розповіла Нєжнова Крим.Реалії.

Видобуток і борги

Тим часом в українського ДАТ «Чорноморнафтогаз» зростає кредиторська заборгованість. 2011-2012 років «Чорноморнафтогаз» брав у «Нафтогазу» безвідсоткові кредити для розробки родовищ газу на шельфі Чорного моря. А тепер українське підприємство не може використовувати кримські ресурси.

«11 мільярдів гривень ‒ це борг перед «Нафтогазом України». «Чорноморнафтогаз» не має можливості виплачувати його через відсутність усіх своїх виробничих активів за винятком одного родовища. Кредиторська заборгованість становить близько 12,8 мільярда гривень. В цілому кредиторська заборгованість перед іншими кредиторами ‒ близько 600 мільйонів гривень», ‒ каже Світлана Нєжнова.

Прес-центр підконтрольного Кремлю кримського «Чорноморнафтогазу» повідомляє, що минулого року підприємство видобуло 1,6 мільярда кубометрів природного газу, понад 53 тисячі тонн газового конденсату та нафти, а також закачало понад 318 мільйонів кубометрів газу в Глібовське підземне сховище. «Наприкінці грудня минулого року підприємством забезпечене приєднання газотранспортної системи півострова до Єдиної системи газопостачання Росії», ‒ йдеться у звіті компанії.

Останній звіт із інформацією про обсяги видобутку нафти та газу оприлюднений у січні цього року. Після того як українські компанії «Нафтогаз» подали позови з приводу захоплення кримських активів, інформація зникла з сайту кримського «Чорноморнафтогазу».

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії