На українській частині чорноморського шельфу Росія активізувала видобування газу – «Чорноморнафтогаз»

Із моменту окупації Криму Росія викачала близько 6 мільярдів кубометрів газу з чорноморського шельфу в межах виключної (морської) економічної зони України. Такі дані наводять в українському державному підприємстві «Чорноморнафтогаз». Нещодавно представники компанії разом із фахівцями інших відомств оглянули діючі родовища Штормове, Архангельске, Голіцинське та Одеське в північно-західній частині Чорного моря.

Корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников» Державної прикордонної служби України наближається до самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Сиваш», що на Голіцинському газоконденсатному родовищі (родовище розташоване в межах чорноморського шельфу України на відстані 100-130 кілометрів від Одеси – ред.) Згідно з міжнародною морською практикою, починаються радіоперемовини.

«У ваших рибалок приціли блищать»

Наводимо фрагмент радіообміну з персоналом СПБУ «Сиваш» заступника начальника штабу Одеського загону морської охорони Ярослава Грабовського.

– Бачимо триколор. Бачимо людей зі зброєю у вас на борту. Як ви поясните їхнє перебування?

– Это рыбаки у нас. Любители рыбку половить.

– У ваших «рибалок» в нашу сторону блищать приціли. Ваша діяльність суперечить Конвенції ООН з міжнародного морського права, оскільки не узгоджена й не дозволена прибережною державою Україною. Інформую вас про фіксацію правопорушення.

– Я слышал, что вы нам говорите. А вы слышали про самую большую державу под названием Россия?

Під час інспекційного рейду 7 вересня українські морські прикордонники вкотре зафіксували, що на плавучих бурових установках перебувають озброєні особи. При наближенні українського корабля морської охорони вони займають бойові позиції, а подекуди демонстративно наводять зброю в бік судна. Під час радіообміну персонал СПБУ визнає їхню «приналежність» Росії, утім стверджує, що бурові установки перебувають у нейтральних водах.

Росія бурить нові свердловини та ремонтує старі

Чотири самопідйомні плавучі бурові установки, що належать державному підприємству «Чорноморнафтогаз» (йдеться про СПБУ «Петро Годованець», «Україна» («Незалежність»), «Сиваш», «Таврида» – ред.) були захоплені під час окупації Криму. Пізніше їх було заочно заарештовано Приморським районним судом Одеси.

«Подивились на те, яким чином наразі Російська Федерація інтенсифікує видобування газу. І я зрозуміла, що, мабуть, є дефіцит в Криму газу, бо тут набурюються нові свердловини та ремонтуються старі», – розповідає про результати нещодавньої інспекції до газових родовищ в Чорному морі голова правління ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова.

​Третій рейс: обійшлося без інцидентів

Це вже третій рейс зі збором доказової бази проти незаконної діяльності Росії в Чорному морі – найбільш інформативний та вдалий.

Скажімо, минулої осені Росія вдалася до відверто-агресивної провокації щодо корабля морської охорони «Поділля» Державної прикордонної служби України, на борту якого перебували представники «Нафтогазу України», «Чорноморнафтогазу», Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, інших відомств.

Тоді, під час переходу КрМО «Поділля» Каркінітською затокою та з його наближенням до Голіцинського і Одеського газових родовищ, збройні сили Росії застосували бомбардувальник та кораблі. Здійснюючи обліт «Поділля», російський Су-24 маневрував на небезпечній 50-метровій висоті. Сторожовий корабель «Сметливый» навів на український прикордонний корабель артилерійську установку. Небезпечне маневрування безпосередньо поруч із «Поділлям» здійснював також середній розвідувальний корабель «Приазовье» Чорноморського флоту Росії.

Щодо провокації в Чорному морі тоді були поінформовані Міністерство оборони України, Генеральний штаб, МЗС.

У грудні 2016 року російський сторожовий корабель взагалі не дав можливості кораблю морської охорони ДПСУ наблизитись до інших родовищ крім Одеського (найбільше з газових родовищ у північно-західній частині шельфу Чорного моря було введено в експлуатацію в 2011-2012 роках).

Цього разу з борту корабля морської охорони «Григорій Куроп’ятников» фахівцям вдалося обстежити близько двох десятків об’єктів на чотирьох родовищах в Чорному морі. Йдеться не лише про СПБУ, а й про морські стаціонарні платформи.

Як повідомив начальник відділу військової прокуратури Південного регіону Едуард Плешко, складено акти щодо низки порушень, котрі, зокрема, стосуються безпеки судноплавства й перебування у виключній (морській) економічній зоні України. Зібрані докази буде додано до судових позовів України проти Росії, які зараз розглядаються в міжнародних судах.