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12 Вересень 2017, Київ 23:49
Політика

На українській частині чорноморського шельфу Росія активізувала видобування газу – «Чорноморнафтогаз»

Українські морські прикордонники

Із моменту окупації Криму Росія викачала близько 6 мільярдів кубометрів газу з чорноморського шельфу в межах виключної (морської) економічної зони України. Такі дані наводять в українському державному підприємстві «Чорноморнафтогаз». Нещодавно представники компанії разом із фахівцями інших відомств оглянули діючі родовища Штормове, Архангельске, Голіцинське та Одеське в північно-західній частині Чорного моря.

Корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников» Державної прикордонної служби України наближається до самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Сиваш», що на Голіцинському газоконденсатному родовищі (родовище розташоване в межах чорноморського шельфу України на відстані 100-130 кілометрів від Одеси – ред.) Згідно з міжнародною морською практикою, починаються радіоперемовини.

«У ваших рибалок приціли блищать»

Наводимо фрагмент радіообміну з персоналом СПБУ «Сиваш» заступника начальника штабу Одеського загону морської охорони Ярослава Грабовського.

– Бачимо триколор. Бачимо людей зі зброєю у вас на борту. Як ви поясните їхнє перебування?

– Это рыбаки у нас. Любители рыбку половить.

– У ваших «рибалок» в нашу сторону блищать приціли. Ваша діяльність суперечить Конвенції ООН з міжнародного морського права, оскільки не узгоджена й не дозволена прибережною державою Україною. Інформую вас про фіксацію правопорушення.

– Я слышал, что вы нам говорите. А вы слышали про самую большую державу под названием Россия?

СПБУ «Сиваш»
СПБУ «Сиваш»

Під час інспекційного рейду 7 вересня українські морські прикордонники вкотре зафіксували, що на плавучих бурових установках перебувають озброєні особи. При наближенні українського корабля морської охорони вони займають бойові позиції, а подекуди демонстративно наводять зброю в бік судна. Під час радіообміну персонал СПБУ визнає їхню «приналежність» Росії, утім стверджує, що бурові установки перебувають у нейтральних водах.

Росія бурить нові свердловини та ремонтує старі

Чотири самопідйомні плавучі бурові установки, що належать державному підприємству «Чорноморнафтогаз» (йдеться про СПБУ «Петро Годованець», «Україна» («Незалежність»), «Сиваш», «Таврида» – ред.) були захоплені під час окупації Криму. Пізніше їх було заочно заарештовано Приморським районним судом Одеси.

Після анексії росіяни дали плавучій буровій установці «Петро Годованець» назву «Крым-2»
Після анексії росіяни дали плавучій буровій установці «Петро Годованець» назву «Крым-2»

«Подивились на те, яким чином наразі Російська Федерація інтенсифікує видобування газу. І я зрозуміла, що, мабуть, є дефіцит в Криму газу, бо тут набурюються нові свердловини та ремонтуються старі», – розповідає про результати нещодавньої інспекції до газових родовищ в Чорному морі голова правління ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова.

Третій рейс: обійшлося без інцидентів

Це вже третій рейс зі збором доказової бази проти незаконної діяльності Росії в Чорному морі – найбільш інформативний та вдалий.

Скажімо, минулої осені Росія вдалася до відверто-агресивної провокації щодо корабля морської охорони «Поділля» Державної прикордонної служби України, на борту якого перебували представники «Нафтогазу України», «Чорноморнафтогазу», Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, інших відомств.

Тоді, під час переходу КрМО «Поділля» Каркінітською затокою та з його наближенням до Голіцинського і Одеського газових родовищ, збройні сили Росії застосували бомбардувальник та кораблі. Здійснюючи обліт «Поділля», російський Су-24 маневрував на небезпечній 50-метровій висоті. Сторожовий корабель «Сметливый» навів на український прикордонний корабель артилерійську установку. Небезпечне маневрування безпосередньо поруч із «Поділлям» здійснював також середній розвідувальний корабель «Приазовье» Чорноморського флоту Росії.

СПБУ «Україна» («Незалежність») окупаційна влада Росії теж перейменувала, назвавши її «Крим-1»
СПБУ «Україна» («Незалежність») окупаційна влада Росії теж перейменувала, назвавши її «Крим-1»

Щодо провокації в Чорному морі тоді були поінформовані Міністерство оборони України, Генеральний штаб, МЗС.

У грудні 2016 року російський сторожовий корабель взагалі не дав можливості кораблю морської охорони ДПСУ наблизитись до інших родовищ крім Одеського (найбільше з газових родовищ у північно-західній частині шельфу Чорного моря було введено в експлуатацію в 2011-2012 роках).

Цього разу з борту корабля морської охорони «Григорій Куроп’ятников» фахівцям вдалося обстежити близько двох десятків об’єктів на чотирьох родовищах в Чорному морі. Йдеться не лише про СПБУ, а й про морські стаціонарні платформи.

Інспекційна комісія на борту корабля морської охорони «Григорій Куроп'ятников»
Інспекційна комісія на борту корабля морської охорони «Григорій Куроп'ятников»

Як повідомив начальник відділу військової прокуратури Південного регіону Едуард Плешко, складено акти щодо низки порушень, котрі, зокрема, стосуються безпеки судноплавства й перебування у виключній (морській) економічній зоні України. Зібрані докази буде додано до судових позовів України проти Росії, які зараз розглядаються в міжнародних судах.

Представник військової прокуратури Південного регіону Едуард Плешко (праворуч)
Представник військової прокуратури Південного регіону Едуард Плешко (праворуч)

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