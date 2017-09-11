«Нафтогаз» підтвердив готовність замінити українською ГТС «Північний потік», де «щось велике заіржавіло»

«Нафтогаз України» заявив, що газотранспортна система України здатна і готова замінити потужності пов’язаного з російським «Газпромом» газопроводу «Північний потік», який зупинили на плановий ремонт.

Як мовиться в повідомленні, російський газовий монополіст надіслав збільшену до 315 мільйонів кубометрів заявку на транспортування газу в Європу, а загалом за останні сім днів добова заявка на транзит російського газу зросла на 47 мільйонів кубометрів.

«НАК «Нафтогаз України» готова забезпечити виконання збільшених заявок у повному обсязі, хоча такі значні коливання обсягів транзиту не передбачені умовами контракту між «Нафтогазом» та «Газпромом», – заявили в компанії і нагадали: максимальна пропускна здатність української ГТС у напрямку Європи становить понад 400 мільйонів кубометрів на добу.

У компанії також звернули увагу, що, за даними ПАТ «Укртрансгаз», на пункті з’єднання газотранспортних систем «Суджа», найбільшому за обсягами надходження газу з Росії, на сьогодні тиск складає 57 атмосфер, що на 3 атмосфери нижче за рівень, передбачений транзитним договором із «Газпромом».

«Збільшення заявки «Газпрому» пов’язане з зупинкою на плановий ремонт газопроводу «Північний потік». Якщо в минулому році «Північний потік» зупинявся на профілактичні роботи на 8 днів, то цього року – на 11», – мовиться в офіційній заяві «Нафтогазу», а в соцмережах компанія неофіційно додала: «Певно, щось велике заіржавіло».

При цьому в «Нафтогазі» зауважили, що, на відміну від «Північного потоку», де без повної зупинки підводної труби завдовжки 1200 кілометрів профілактику зробити неможливо, профілактичні роботи на українській ГТС проводяться в робочому режимі і не вимагають припинення транзиту. «Тому український маршрут залишається найбільш потужним і жаданим маршрутом для транспортування газу в європейському напрямку», – додали в українській компанії.

Нині «Нафтогаз України» і російський «Газпром» взаємно позиваються одне до одного щодо газових угод 2009 року про постачання і про транзит газу у Стокгольмському арбітражі. Один із позовів стосується порушення «Газпромом» визначених обсягів і технічних умов транзиту російського газу до Європи.

Консорціум Nord Stream AG («Північний потік»), створений наприкінці 2005 року, на 51 відсоток належить російському газовому монополістові «Газпром». Цей консорціум збудував першу чергу однойменного газогону з Росії до Європи дном Балтійського моря. Він дав змогу Росії зменшити транзит свого газу до Європи через Україну і Словаччину, що зменшило транзитні доходи цих країн.

Нині компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що належить «Газпромові» вже на 100 відсотків через його філію в Нідерландах, прагне збудувати другу чергу газогону. Критики вважають, що, на відміну від першої черги, планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас далі зменшити доходи України від транзиту російського газу.