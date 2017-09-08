Прокуратура АРК розслідує факти захоплення Росією майже 30 українських суден і незаконне буріння

Прокуратура Автономної республіки Крим, базована у Києві, розслідує факти захоплення підконтрольною Росії владою Криму низки українських суден, а також незаконне видобування природних ресурсів. Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури.

«Прокуратурою автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами захоплення та угону 27 суден та 4 самопідіймальних плавучих бурових установок, незаконної розробки природних ресурсів у виключній морській економічній зоні України та видобування природного газу і газу, розчиненого у нафті, без наявності спеціального дозволу на користування ділянкою надр», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що 7 вересня правоохоронці здійснили вихід до Чорного моря та оглянули об’єкти підприємства «Чорноморнафтогаз», які незаконно використовуються окупаційною владою в Криму.

«Під час огляду встановлено, що на усіх зазначених об’єктах перебувають озброєні особи», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зафіксовано зміну українських назв на плавзасобах і бурових установках.

«Невстановленими озброєними особами здійснюється незаконне видобування природного газу. Хоча, згідно з спеціальними дозволами на користування надрами, що видані Держгеонадрами України, таке право надано ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», – зазначили у прокуратурі.

Раніше Приморський райсуд Одеси виніс ухвалу про накладення арешту на 27 суден, 4 самопідіймальні плавучі бурові установки та на 33 нежитлових приміщення підприємства «Чорноморнафтогаз», які незаконно привласнено на окупованій Росією території Криму.

Російська сторона не вважає майно, яке захопила з моменту анексії Криму таким, що їй не належить.

Росія в лютому 2014 року окупувала український Крим і відтак заявила про вступ півострова до неї; світова спільнота засудила й відкинула цей крок, Генеральна асамблея ООН двома резолюціями підтвердила український статус Криму й відкинула претензії Росії, а також визнала її державою-окупантом. У Москві твердять про нібито законність захоплення Криму всупереч міжнародному праву.