РНБО запровадила санкції проти 28 співробітників спецслужб Росії – СБУ

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб Росії, повідомила пресслужба Служби безпеки, за поданням якої ввели санкції.

«Санкції, які сьогодні запропонувала запровадити Служба безпеки, стосуються кількох напрямів. У першу чергу вони орієнтовані на захист громадян і протидію російській агресії та гібридній війні. За кожним напрямом ми працюємо системно і цілеспрямовано», – заявив голова СБУ Іван Баканов.

Переліку згаданих 28 осіб у СБУ не навели.

За даними СБУ, санкції також були запроваджені проти «проросійських пропагандистів» і зареєстрованих на окупованих територіях ЗМІ.

«Крім того, додатково введено санкції відносно пана Пушиліна (ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін – ред.), який на сьогоднішній день реєструє медійні ресурси на окупованій території Донецької і Луганської області і, крім того, іще додаткові санкції на ті російські сайти, щодо яких у нас уже були введені санкції, але вони відкривають нові ресурси, і ці ресурси так само підпадають під санкції», – повідомив на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки й оборони секретар РНБО Олексій Данілов.

РНБО на засіданні 20 серпня також запровадила санкції проти народного депутата Андрія Деркача і шести фізосіб і трьох компаній, які «є частиною мережі іноземного впливу», пов’язаної з ним.