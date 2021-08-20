Велика Британія запровадила санкції проти семи імовірних співробітників ФСБ через отруєння Навального

Велика Британія запровадила санкції проти семи імовірних співробітників ФСБ, причетних до отруєння Навального. Про це 20 серпня повідомляє Reuters.

До списку увійшли Олексій Александров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Володимир Богданов, Станіслав Макшаков, Кирило Васильєв і Олексій Сєдов.

У грудні 2020 року видання The Insider і Der Spiegel, а також група розслідувачів Bellingcat називали Макшакова, Александрова, Осипова і Паняєва причетними до отруєння Навального.

Зокрема, Станіслав Макшаков, якого розслідувачі Bellingcat і The Insider називають керівником групи з отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, працював у військовому інституті в місті Шихана Саратовської області Росії і спеціалізувався на впливі фосфорорганічних отруйних речовин (до цього типу належить і «Новачок») на тварин і людей, повідомляло видання «Медуза» в грудні 2020 року. Саме в Шиханах була винайдена отруйна речовина «Новачок», якою, за висновками кількох європейських лабораторій, отруїли Навального.

Видання виявило наукову статтю Макшакова за 2007 рік, в якій він названий кандидатом медичних наук. У 2008 році він брав участь у науковій конференції як співробітник 33-го Центрального науково-дослідницького інституту Міноборони Росії, він же – військова частина 61469.

У 1990-х майор у відставці подав позов до цієї частини через «добровільно-примусове» випробування на ньому і його товаришах по службі нових розробок хімічної зброї, йдеться в повідомленні.

Згадана установа розташована в Шиханах по сусідству з Державним національно-дослідницьким інститутом органічної хімії і технології. Колишній співробітник інституту розповів «Медузі», що Макшаков дійсно працював у 33-му ЦНДІ й очолював відділ, який займався питаннями токсикології й отруйних речовин.

Журналісти також знайшли кілька наукових публікацій Макшакова, в яких він вивчав особливості впливу «антихолінестеразних речовин на нервову і психічну діяльність» і дію фосфорорганічних сполук на центральну нервову систему.

У німецькій клініці Charite Навальному діагностували отруєння інгібіторами холінестерази – речовинами, які вивчав Макшаков.