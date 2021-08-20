США приєдналися до Британії в санкціях проти Росії на роковини отруєння Навального і додали санкцій проти «ПП-2»

Сполучені Штати Америки приєдналися 20 серпня до Великої Британії в скоординованому запровадженні санкцій щодо Росії на роковини спроби вбивства російського опозиційного діяча Олексія Навального з використанням російської бойової отруйної речовини з серії хімічної зброї «новічок», а також розширили свої санкції, що стосуються російського газопроводу «Північний потік-2».

Державний департамент США оприлюднив спільну заяву урядів Сполучених Штатів і Британії до роковин отруєння Навального, в якій, серед іншого, вони висловили жаль із приводу того, що Росія досі не розслідувала спроби вбивства опозиціонера. Вони також виступили на підтримку аналогічних санкцій, що були б запроваджені їхніми міжнародними партнерами, і заявили, що будуть координувати з ними свої санкційні дії.

Як мовиться в заяві Держдепартаменту США, це друге коло санкцій щодо Росії відповідно до закону про контроль над хімічною і біологічною зброєю і її знищення. Серед них – обмеження на імпорт із Росії стрілецької зброї й боєприпасів до неї і нові обмеження на експорт до Росії ядерних і ракетних і пов’язаних із ними технологій до Росії.

Крім того, санкції запроваджуються й за іншими законодавчими актами США.

Міністерство фінансів США повідомило, що з його боку йдеться вже про третє коло санкцій у відповідь на використання Росією речовин типу «новічок» проти власних громадян (крім Навального, ними труїли в Великій Британії подвійного агента Росії Сергія Скрипаля і його дочку, що також призвело до загибелі британської громадянки і отруєння ще одного британця).

Під ці санкції потрапили дев’ять фізичних осіб, із них вісім працівників Федеральної служби безпеки Росії, і дві установи – Інститут криміналістики ФСБ і Державний науково-дослідний інститут військової медицини.

Держдепартамент додав до списку 27-й науковий центр і 33-й центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони Росії за їхню роль у розвитку російських можливостей стосовно хімічної зброї.

Окремо, і вже вочевидь незалежно від справи Навального, в нових сакнційних списках перелічена низка російських компаній, зокрема мореплавних і страхових, а також низка суден, про які в пресрелізах про санкції окремо не згадано. Принаймні одне з названих суден, трубопрокладник «Академік Черський», бере участь у прокладанні в морі труб газопроводу «Північний потік-2». Також під санкції потрапив власник цього судна, «Самарський теплоенергетичний майновий фонд». Крім того, під санкціями опинилася російська державна Морська рятувальна служба і низка її суден.

Усі вони, мовиться в переліку, накладені за «Актом про захист європейської енергетичної безпеки» – що спрямований проти російських газопроводів «Північний потік-2», а також «Турецький потік».

Раніше 20 серпня Велика Британія запровадила санкції проти семи працівників ФСБ, які, як заявили в Лондоні, безпосередньо причетні до планування чи виконання отруєння Навального. Як заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, цей крок – попередження Росії, що «будь-яке використання хімічної зброї російською державою порушує міжнародне право, і має бути здійснене прозоре кримінальне розслідування» в таких випадках, як отруєння Навального бойовою хімічною речовиною.

У нових списках США також є всі ці семеро, поруч із іншими.