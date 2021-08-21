Росія запровадила санкції проти 73 українців. Данілов відповів: «це найкраща оцінка»

Голова уряду Росії Михайло Мішустін затвердив перелік із 73 громадян України, щодо яких Москва запроваджує санкції. Оновлений список розміщений на російському офіційному порталі правової інформації.

До переліку включені міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Також у списку опинилися уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан та інші. Таким чином, загальна кількість українців, включених до списку, зросла з 849 до 922.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав російські санкції «найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави».

«Обіцяю виправдати «високу довіру» і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності «русского мира» і його агентів впливу в українському житті – як кажуть у народі, «щоб і духу не було»!», – написав Данілов у фейсбуці.

Востаннє Москва розширювала свій перелік підсанкційних українців у грудні минулого року. Тоді в нього додали, зокрема, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого заступника парламенту Руслана Стефанчука, голову делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько.