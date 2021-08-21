Вітренко вважає, що «Північний потік-2» не запрацює як комерційний проєкт

Голова правління компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко сподівається, що газопровід «Північний потік-2» «ніколи не працюватиме як комерційний проєкт». Про це український високопосадовець заявив у коментарі агенції Reuters 20 серпня.

Вітренко переконаний, що цей проєкт не відповідає правилам ЄС, тобто не може бути сертифікованим.

«Ми продовжуємо наполягати на тому, що цей геополітичний проєкт Кремля необхідно припинити. Зокрема, через санкції США», – наголосив керівник «Нафтогазу».

Очікується, що 25 серпня німецький регіональний суд ухвалить рішення про те, чи мають застосовуватись правила Євросоюзу щодо відокремлення видобутку від транспортування та торгівлі до газопроводу «Північний потік-2».

У Європейській комісії на запит Reuters електронною поштою відповіли, що «Північний потік-2» не є проєктом загального європейського інтересу, але комісія прагне забезпечити, щоб у разі його побудови він діяв «прозоро та недискримінаційно», відповідно до міжнародного законодавства та законодавства ЄС у сфері енергетики.

Реалізація проєкту «Північний потік-2» була однією з важливих тем переговорів, які канцлер Німеччини Анґела Меркель провела 20 серпня в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Ця тема порушуватиметься і в Києві, де 22 серпня Меркель матиме переговори з президентом України Володимиром Зеленським.