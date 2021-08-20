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Зеленський не вважає, що Меркель «везе якийсь подарунок із Москви»

Президент України Володимир Зеленський (л) і канцлер Німеччини Анґела Меркель, червень 2019 року

Президент України Володимир Зеленський не очікує сюрпризів від візиту канцлера Німеччини Анґели Меркель, яка прибуде до Києва 22 серпня після переговорів, які 20 серпня проводить у Москві з російським лідером Володимиром Путіним. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю кільком журналістам, опублікованому 20 серпня російським виданням «Новая газета».

«Канцлер Меркель завжди виступала за діалог з Путіним. І при цьому завжди хотіла підтримувати теплі, добрі відносини з Україною: багато хто говорить, що з її боку це тільки прагматизм, але я так не вважаю. При цьому мені здається, що за двома зайцями в цьому випадку гнатися безглуздо. Я не думаю, що вона везе нам якийсь подарунок з Москви. Ймовірно, що у неї є пропозиції – можливо, якісь гарантії Росії за обсягом газу, який піде через українську трубу. У будь-якому разі вона летить не просто поговорити – цукерково-букетний період, коли нас радував сам факт зустрічі, давно минув», – сказав Зеленський.

Меркель і Путін обговорюють двосторонні відносини, пандемію COVID-19 і міжнародні питання, такі як ситуація в Афганістані та виконання Мінських домовленостей. Серед очікуваних тем також завершення будівництва «Північного потоку-2». Про результати переговорів їхні учасники повідомлять пізніше 20 серпня.

10 червня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила про завершення будівництва морської частини першої нитки цього газогону з загалом двох. Це означає, що він може бути відносно ближчим часом запущеним в експлуатацію.

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Росія, а також прихильники газопроводу, що прокладається дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав, у Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

США і Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні. Документ має назву «Спільна заява США і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей».

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