«Не очікую, що Ангела Меркель приїде до Києва з подарунками, але це можуть бути гарантії для України» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе до Києва певні гарантії енергетичної безпеки для України. Про це, як передає сайт Офісу президента, Зеленський сказав в інтерв’ю Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» та «Новая газета».

Відповідаючи на запитання, чи непокоїть його те, що канцлер Німеччини перед візитом до України спершу відвідає Росію, Зеленський зазначив, що він повністю спокійний щодо цього.

«Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС», – сказав Зеленський.

На думку Зеленського, Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід надто м’яким.

«Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко», – сказав Зеленський.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 20 серпня проведе у Москві зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, а 22 серпня відвідає Київ. Її переговори з президентом України Володимиром Зеленським стосуватимуться гарантій, пов’язаних із «Північним потоком-2», безпекової ситуації та двосторонніх відносин, заявив речник Зеленського Сергій Никифоров. Він назвав візит лідерки Німеччини продовженням контактів Зеленського «в чотирикутнику «Вашингтон, Брюссель, Берлін та Київ».