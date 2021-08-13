Меркель перед зустріччю із Зеленським полетить в Москву на переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 20 серпня проведе у Москві зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, повідомила у п’ятницю пресслужба Кремля.

«Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, а також розглянути низку актуальних міжнародних і регіональних питань», – йдеться в повідомленні канцелярії російського президента.

Офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт, у свою чергу, на брифінгу теж підтвердив, що 20 серпня канцлерка вирушить в Москву.

«На початку наступного тижня ми розповімо про зміст програми. Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом», – сказав він.

Зайберт зауважив, що потім, 22 серпня, Анґела Меркель відвідає Київ.

Востаннє Путін і Меркель безпосередньо (не по телефону) зустрічалися в січні 2020 року в Москві.

9 серпня стало відомо, що канцлер Німеччини Анґела Меркель приїде до Києва 22 серпня. Її переговори з президентом України Володимиром Зеленським стосуватимуться гарантій, пов’язаних із «Північним потоком-2», безпекової ситуації та двосторонніх відносин, заявив речник Зеленського Сергій Никифоров. Він назвав візит лідерки Німеччини продовженням контактів Зеленського «в чотирикутнику «Вашингтон, Брюссель, Берлін та Київ».