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Меркель приїде до Києва 22 серпня – речник Зеленського

До цього Зеленський і Меркель проводили зустріч 12 липня в Берліні

Канцлер Німеччини Анґела Меркель приїде до Києва 22 серпня, повідомив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

«Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання», – написав він у фейсбуці.

До цього Зеленський і Меркель проводили зустріч 12 липня в Берліні.

На наступний день після планованого візиту Меркель візиту в Києві відбудеться саміт «Кримської платформи» з деокупації Криму, в якому, за даними МЗС України, візьмуть участь представники близько 40 країн.

30 серпня президент України Володимир Зеленський їде до Вашингтона, де зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.

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