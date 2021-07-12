Зустріч Меркель і Зеленського у Берліні

У Берліні президент України Володимир Зеленський зустрічається з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Також планується спілкування лідерів з пресою.

Трансляція Радіо Свобода наживо.

Зустрічі разом з експертами обговорюємо у студії Свобода Live.

Як повідомив раніше речник президента Сергій Никифоров, керівники України і Німеччини говоритимуть про посилення ролі Німеччини у «нормандському форматі» і деокупацію Криму, також Володимир Зеленський має наголосити на важливості зупинки будівництва газогону «Північний потік-2».