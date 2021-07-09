ЄС може стати заручником «однієї російської компанії» – Зеркаль

За умови запуску «Північного потоку-2» Європейський Союз може стати заручником однієї російської компанії – «Газпрому». Про це заявила надзвичайний та повноважний посол, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в програмі Радіо Свобода Свобода Live.

«Північний потік» повністю належить «Газпрому», «Турецький потік» повністю належить «Газпрому», і з українською трубою вони просто можуть попрощатися. Це, фактично, ставить Європу в дуже залежну ситуацію від «Газпрому». Якщо до нього не будуть застосовані всі європейські норми, включаючи так званий анбандлінг, доступ третіх сторін до цієї труби, то Європейський Союз завжди буде заручником однієї російської компанії», – розповіла Зеркаль.

Вона також поділилася думкою про те, хто може зупинити запуск «Північного потоку-2».

«Будівництво можуть зупинити тільки санкції. Запуск можуть зупинити в Німеччині, не давши дозвіл на те, щоб зафункціонував цей газогін, зважаючи на відсутність сертифікації, зважаючи на невідповідність компанії, яка займається страхуванням, всім вимогам, які застосовуються до таких компаній», – зауважила Зеркаль.

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік безпосередньо з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Росія вже оголосила про завершення укладання першої гілки. Будівництво останніх кілометрів на довгий час було зупинене завдяки санкціям адміністрації Дональда Трампа і протестам екологів у німецьких судах.

Противники проєкту впевнені, що Росія спробує використовувати його для політичного тиску на країни Європи і Україну, погрожуючи їм скороченням поставок газу в разі виникнення конфліктних ситуацій. Москва це заперечує.