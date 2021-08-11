Речник Зеленського розповів, про що він говоритиме з Меркель

Переговори канцлерки Німеччини Анґели Меркель із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва стосуватимуться гарантій, пов’язаних із «Північним потоком-2», безпекової ситуації та двосторонніх відносин. Про це на брифінгу 11 серпня заявив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Він назвав візит лідерки Німеччини продовженням контактів Зеленського «в чотирикутнику «Вашингтон, Брюссель, Берлін та Київ».

«Анґела Меркель і Володимир Зеленський говоритимуть, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання зобов’язань, які дала на випадок, якщо Росія після запуску «Північного потоку-2» спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем. Обов’язково говоритимуть про безпекову ситуацію на сході України і про те, як реанімувати мирні переговори. І, звичайно ж, двосторонні відносини. Німеччина – наш ключовий партнер в Європі і в політиці, і в промисловості, і в енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий», – розповів Никифоров.

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Речник президента охарактеризував візит Меркель як доказ того, що «про Україну без України – ані слова».

«Без прямих переговорів із президентом України сучасні найважливіші безпекові питання в Європі не вирішити», – заявив він.

На уточнювальне питання Никифоров додав, що графік візиту Меркель ще не уточнений. Українська сторона запропонує їй відвідати «Кримську платформу», але, чи вона погодиться, «стане відомо найближчим часом».

9 серпня стало відомо, що канцлер Німеччини Анґела Меркель приїде до Києва 22 серпня.