Під Офісом президента 14 серпня пройшла акція «Зупинимо капітуляцію!», організована низкою громадських організацій, у тому числі праворадикальною організацією «Національний корпус». Акція почалася на майдані Незалежності.

Під час акції сталися сутички між активістами та правоохоронцями: учасники відмовилися проходити поверхневий огляд. Після цього між ними та поліцією сталися сутички. Активісти принесли шини та палили фаєри, поліція застосувала сльозогінний газ.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що учасники не захотіли «пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ», що й спричинило сутички.

На запит Радіо Свобода щодо затриманих та постраждалих у столичній поліції пообіцяли оприлюднити інформацію згодом.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, з площі під Офісом президента учасники акції рушили до будинку, в якому живе Володимир Зеленський.

Організатори пояснюють акцію, зокрема, вимогою до влади не допустити імплeментації «фoрмули Штайнмаєра» та проведення виборів на окупованих частинах Донбасу, а також пoдачі води до окуповaного Kриму.

«Ми вимaгаємо від влaди публічнo відмовитись від дoмовленостей, які зрaджують нaціональні інтeреси нашої дeржави: від імплeментації так званої фoрмули Штaйнмаєра, тобто провeдення вибoрів під дулaми aвтоматів і лeгітимізації влaди бoйовиків, та від будь-якої можливості подaчі вoди в Kрим, поки він не буде деокуповaний», – йдеться в анонсі заходу.

За твердженням самих організаторів на трансляції «Національного корпусу», участь у акції бере близько 4 тисяч людей.

Національний корпус Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії. «Азов» почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України. Установчий з’їзд партії «Національний корпус» відбувся 14 жовтня 2016 в Києві, на якому вже зареєстрована у Міністерстві юстиції політична партія «Патріот України» була перейменована на «Національний корпус». Беззмінним лідером партії є колишній депутат парламенту і екскомандир «Азову» Андрій Білецький. Чисельність «Національного корпусу» оцінюють у 10-15 тисяч членів. «Національний корпус» брав участь в акціях протесту «Ні капітуляції» 2019 року. Партія разом із аграріями протестувала також проти відкриття ринку землі та земельної реформи. Свою ідеологію партія окреслює як «націократія», а політологи зараховують її до крайніх правих організацій. Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».