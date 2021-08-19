Зеленський нагородить Меркель Орденом Свободи – уряд Німеччини

Президент України Володимир Зеленський нагородить канцлера Німеччини Анґелу Меркель Орденом Свободи під час її візиту в Україну 22 серпня, повідомила 18 серпня пресслужба уряду Німеччини.

«Президент України Володимир Зеленський нагородить канцлера Меркель Орденом Свободи, високою українською нагородою», – йдеться в повідомленні.

За даними німецького уряду, під час візиту, Меркель також покладе вінок до Меморіалу вічної слави на могилі Невідомого солдата.

Сторони мають намір обговорити питання двосторонньої й економічної політики, реформи в Україні й виконання Мінських домовленостей, після чого дадуть спільну пресконференцію.

Потім Меркель зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

9 серпня стало відомо, що канцлер Німеччини Анґела Меркель приїде до Києва 22 серпня. В Офісі президента України про наміри вручити канцлерці Німеччини Орден Свободи не повідомляли.

Орден Свободи – друга найвища державна нагорода України (після звання Героя України) і найвища, якою можуть бути нагороджені іноземці. Він вручається, відповідно до його статуту, «за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина».