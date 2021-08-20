Меркель сьогодні зустрінеться з Путіним у Москві

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п’ятницю, 20 серпня, відвідає Мосвку, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Це буде її останній офіційний візит до Росії перед закінченням політичної кар’єри після виборів наступного місяця.

Меркель і Путін обговорять двосторонні відносини, пандемію COVID-19 і міжнародні питання, такі як ситуація в Афганістані та виконання Мінських домовленостей.

Серед очікуваних тем також завершення будівництва «Північного потоку-2».

Візит Меркель до Москви збігається з річницею отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, який нині перебуває у колонії.

22 серпня, після візиту до Росії, Меркель вирушить в Україну на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Меркель неодноразово закликала до звільнення Навального і, ймовірно, підніме це питання в своїх переговорах з Путіним.

Меркель піде у відставку після четвертого терміну на посту канцлера Німеччини 26 вересня. За ці роки вона зустрічалася і розмовляла по телефону з Путіним частіше, ніж з будь-яким західним лідером.

22 серпня, після візиту до Росії, Меркель вирушить в Україну на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.