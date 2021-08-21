Кулеба про учасників «Кримської платформи»: незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов’язання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода наголосив, що на установчому саміті «Кримської платформи» не має значення, представник якого рівня представляє певну країну, бо всі учасники беруть на себе однакові повні зобов’язання.

Відповідаючи в «Суботньому інтерв’ю» на запитання про те, що з 46 офіційних делегацій, підтверджених на цей час, тільки 15 будуть представлені на рівні президентів, прем’єр-міністрів чи голів парламентів, Кулеба звернув увагу: «Незалежно від того, на якому рівні представлена країна, принципово важливо, що країна є і бере на себе певні зобов’язання. Немає жодної різниці між вагою зобов’язання, взятого на саміті президентом і міністром закордонних справ. Тому що вони всі є главами делегацій держав. Вони там не в особистій ролі».

«Кримська платформа» зібрала багато учасників. Це всі важливі для нас учасники. І всі вони є рівнозначними, з точки зору подальшої роботи на «Кримській платформі», – додав він.

«І сенс «Кримської платформи» саме в тому, що, використовуючи механізм, будуть ухвалюватися рішення, необхідні для збільшення тиску на Росію як на державу-агресора і кінцевої деокупації півострова», – наголосив Дмитро Кулеба.

Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

На саміті планується обговорення таких питань:

невизнання спроби анексії Криму;

мілітаризація Росією Азово-Чорноморського регіону;

шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

відновлення прав кримськотатарського народу.

Також у полі зору учасників буде звільнення політичних в’язнів Кремля.

За результатами саміту мають ухвалити Кримську декларацію. До неї потім зможуть приєднатися й ті, хто не прибуде на сам саміт.

Наразі участь у саміті «Кримської платформи» підтвердили представники вже 46 країн і міжнародних чи міждержавних організацій, не рахуючи самої України.